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Ясновидящая заявила, что Хабенский был поглощен «навязчивой идеей» возглавить МХТ
Общество
Ясновидящая заявила, что Хабенский был поглощен «навязчивой идеей» возглавить МХТ
Кадр из фильма «Фея»

Москва, 31 октября. Известный российский актер Константин Хабенский давно мечтал стать художественным руководителем столичного МХТ им. Чехова, заявила ясновидящая Мирослава Коллавини.

По словам медиума, для звезды «Метода» это было навязчивой идеей. У Хабенского на то имелись серьезные причины, в том числе личного характера.

«После смерти Олега Табакова Константин Хабенский медленно и верно шел к своей мечте — стать лидером легендарного театра. Он все рассчитал, заручился поддержкой влиятельных людей и добился победного результата», — поделилась Коллавини с «Экспресс-газетой».

Ясновидящая заявила, что актер производит впечатление мягкого и мирного человека, но в реальности он другой. Хабенский накопил множество обид на коллег, которые будут тормозить творческие порывы. При этом артист будет успешен на посту худрука МХТ им. Чехова, подытожила она.

В конце октября стало известно, что Хабенский возглавил один из ведущих театров столицы. Он сменил на этом посту Сергея Женовача. Поклонники актера положительно оценили его назначение.

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театр хабенский мхт чехова
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