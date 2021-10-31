Франция поддержала план Марокко об автономии Западной Сахары

Рабат, 31 октября. Франция вновь заявила о поддержке плана автономии Марокко по Западной Сахаре. Постоянный представитель Парижа при ООН Николя де Ривьер назвал инициативу «серьезной и надежной» основой для прекращения конфликта.

По его словам, Елисейский дворец высоко оценил принятие международным сообществом резолюции 2602, продлив на год мандат миссии Организации объединенных наций в Западной Сахаре (МООНРЗС).

«Франция рассматривает план автономии Марокко 2007 года как серьезную и надежную основу для урегулирования этого спора», — цитирует посла издание MWN.

Николя де Ривьер указал на необходимость соблюдения режима прекращения огня в Западной Сахаре, подчеркнув важную роль МООНРЗС в ограничении риска эскалации и обеспечении стабильности в регионе. Он также поприветствовал назначение Стаффана де Мистуры новым посланником Генсека ООН в Сахаре.

Марокко представило инициативу об автономии в международную организацию в 2007 году. Предложение получило широкую поддержку как «заслуживающий доверия» и серьезный шаг на пути к реальному политическому решению 30-летнего конфликта.

План предполагает превращение Западной Сахары в полуавтономный регион под суверенитетом королевства. В перспективе это позволит местным жителям управлять своими социальными, экономическими и политическими делами, в то время как Рабат займется обороной и дипломатией.

Помимо Франции, США также приветствовали продление мандата МООНРЗС и высоко оценили план Марокко. Американский дипломат Ричард Миллс подтвердил решимость Вашингтона продолжать частные консультации о том, как наилучшим образом достичь взаимоприемлемого решения спора на основе компромисса.

Против инициативы Рабата выступили ряд государств, включая Алжир. Главным из них оказался Фронт ПОЛИСАРИО, который настаивает на независимости Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей подробно разобралась в истоках конфликта по Западной Сахаре и спрогнозировала возможный исход ситуации.