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Семь малийских солдат погибли и трое получили ранения при нападении боевиков на юго-западе страны
Весь мир
Семь малийских солдат погибли и трое получили ранения при нападении боевиков на юго-западе страны
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 31 октября. Боевики из группировки «Нусрат аль-Ислам», являющейся ветвью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида1 в странах исламского Магриба», убили семерых военнослужащих правительственных сил (FAMA) на юго-западе Мали. Об этом сообщает издание ANI News.

Как стало известно, нападение произошло на автомобильной дороге неподалеку от населенного пункта Мурдия, региона Куликоро. Радикальные исламисты организовали тщательно спланированную засаду на армейский конвой и в момент прохождения колонны открыли по ней огонь. В результате два человека скончались и трое получили серьезные ранения. После этого боевики скрылись с места преступления.

Еще один патруль FAMA бандформирования атаковали в городе Сегу, который находится в центральной части Мали.

Семь малийских солдат погибли и трое получили ранения при нападении боевиков на юго-западе страны
wikipedia.org / Mouase21 / CC BY-SA 4.0

«Пять пассажиров транспортного средства скончались. Организованная сразу после этого зачистка местности позволила арестовать двух подозреваемых. В настоящее время они доставлены в жандармерию», — сообщили журналисты со ссылкой на заявление пресс-секретаря военного ведомства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 ноября проведет в Москве рабочую встречу с малийским коллегой Абдулаем Диопом, на которой стороны обсудят в том числе и вопросы безопасности.

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига обвинил Францию в подготовке террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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