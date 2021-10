Китайский истребитель пятого поколения J-35 совершил первый полет

Пекин, 31 октября. Выполненный по технологии радиолокационной малозаметности новейший китайский истребитель J-35 совершил первый вылет с аэродрома близ города Шэньян в провинции Ляонин.

Об этом сообщают очевидцы первого подъема в воздух перспективного палубного истребителя ВМС НОАК, которым удалось сделать несколько фотоснимков этого самолета. J-35 летел с неубранными шасси и был окрашен в характерный морской цвет, его сопровождал серийный боевой самолет китайских ВВС J-11.

J-35 stealth carrier borne fighter made its maiden flight this morning in Shenyang. pic.twitter.com/fQaVmomGSN