Китайский истребитель пятого поколения J-35 совершил первый полет

Пекин, 31 октября. Выполненный по технологии радиолокационной малозаметности новейший китайский истребитель J-35 совершил первый вылет с аэродрома близ города Шэньян в провинции Ляонин.

Об этом сообщают очевидцы первого подъема в воздух перспективного палубного истребителя ВМС НОАК, которым удалось сделать несколько фотоснимков этого самолета. J-35 летел с неубранными шасси и был окрашен в характерный морской цвет, его сопровождал серийный боевой самолет китайских ВВС J-11.

J-35 stealth carrier borne fighter made its maiden flight this morning in Shenyang. pic.twitter.com/fQaVmomGSN — dafeng cao (@dafengcao) October 29, 2021

О возможном проведении первых летных испытаний китайского палубного истребителя пятого поколения впервые сообщалось в кулуарах Международного авиационно-космического салона Airshow China 2021, который проходил в Чжухае с 28 сентября по 3 октября. Ранее сообщалось, что на авиасалоне SITDEF 2021 в Перу был представлен южнокорейский легкий истребитель KF-21, который позиционируется аналогом российского Су-75 Checkmate.