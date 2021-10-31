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Китайский истребитель пятого поколения J-35 совершил первый полет

  /   Обновлено: 31 октября 2021 20:45
Армия
Китайский истребитель пятого поколения J-35 совершил первый полет
commons.wikimedia.org  /  Defense Dept/Public Domain

Пекин, 31 октября. Выполненный по технологии радиолокационной малозаметности новейший китайский истребитель J-35 совершил первый вылет с аэродрома близ города Шэньян в провинции Ляонин.

Об этом сообщают очевидцы первого подъема в воздух перспективного палубного истребителя ВМС НОАК, которым удалось сделать несколько фотоснимков этого самолета. J-35 летел с неубранными шасси и был окрашен в характерный морской цвет, его сопровождал серийный боевой самолет китайских ВВС J-11.

О возможном проведении первых летных испытаний китайского палубного истребителя пятого поколения впервые сообщалось в кулуарах Международного авиационно-космического салона Airshow China 2021, который проходил в Чжухае с 28 сентября по 3 октября. Ранее сообщалось, что на авиасалоне SITDEF 2021 в Перу был представлен южнокорейский легкий истребитель KF-21, который позиционируется аналогом российского Су-75 Checkmate.

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ввс истребители j-35
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