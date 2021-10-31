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Сексолог Миллер рассказала о плюсах раздельного сна с партнером
Общество
Сексолог Миллер рассказала о плюсах раздельного сна с партнером
pxhere.com  / 

Раздельный сон в паре — вещь неоднозначная. Кто-то уверен, что в семье, где спят порознь, любовь давно прошла, а кто-то, — что это возможность отдохнуть наедине с собой и восстановить психологическое состояние.

В беседе с корреспондентом ФАН сексолог, психолог Александра Миллер рассказала о плюсах раздельного сна.

«Еще в царские времена спать в разных спальнях считалось абсолютно нормальным явлением. В сегодняшнем времени не все среднестатистические семьи могут позволить себе такую роскошь в связи с небольшими квадратными метрами. Те люди, которые могут себе это позволить, на мой взгляд, имеют более активную половую жизнь, больше высыпаются и имеют более стойкое влечение друг к другу», — объяснила сексолог.

Совместный сон имеет ряд минусов, считает сексолог:

  • разное время засыпания;
  • храп партнера;
  • беспокойный сон партнера.

Сексолог Миллер рассказала о плюсах раздельного сна с партнером
freepik.com / jcomp

«Если люди спят раздельно, они просыпаются в более радушном настроении и готовы дарить друг другу положительные эмоции. Если у вас нет возможности спать в раздельных комнатах, лучше воспользоваться берушами и постараться выбрать кровать достаточно крупных габаритов, иначе вы будете иметь постоянно перерывающуюся фазу сна, пока партнер толкает вас или храпит под ухом», — рассказала собеседница ФАН.

Сексолог подчеркнула, что такой прерванный сон может стать причиной многих недугов, например, гипертонии, синдрома хронической усталости или нервного истощения. Если спать раздельно, то в лучшую сторону может измениться и интимная жизнь.

«Для секса существует не только время перед отходом ко сну. Те пары, которые выполняют супружеский долг, делают это по привычке, как ходят покурить. К этому вопросу необходимо подходить более осознанно и заниматься не из позиции привычки, а из желания. Делать это можно утром, днем или вечером. Не важно как: на кухонном столе вместо завтрака или навестив супруга на работе», — считает Миллер.

Ранее президент «Профессионального объединения врачей-сексологов», психотерапевт Евгений Кульгавчук заявил, что люди, которые перенесли различные половые инфекции, после выздоровления нередко боятся интимной близости. У таких людей, как правило, появляется сильный страх снова столкнуться с неприятными симптомами инфекций. Нередко боязнь доходит до настоящей фобии.

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любовь отношения сексолог
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