Lotnictwo: в Польше создали самолет для спецназа США на базе советского Ан-28

Варшава, 31 октября. В Польше представили прототип самолета MC-145B, который был разработан для американских сил специальных операций. Об этом сообщает польское издание Lotnictwo.

Машина создана на основе самолета PZL M28 Skytruck, который является модификацией советского Ан-28, выпускавшегося по лицензии на польском авиазаводе PZL Mielec.

По словам разработчиков, крылатая машина предназначена для выброски парашютистов, перевозки грузов и эвакуации раненых. Кроме того, самолет способен поражать наземные цели.MC-145B может оснащаться различными видами вооружения, в том числе применяемого на боевых вертолетах AH-64 Apache, AH-1Z Viper и ударных беспилотных летательных аппаратах MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. Также он способен нести четыре 130-килограммовые корректируемые авиационные бомбы GBU-39.

Сертификация самолета завершится к середине 2022 года. Серийное производство MC-145B будет запущено на авиационном заводе PZL Mielec к 2024 году.

Напомним, в июле 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 был представлен новейший российский истребитель Checkmate. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет. Самолет разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки.