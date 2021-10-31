Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 21:34
21:24
Армия
Баранец: «шевеления» ВС РФ на своей территории «остудят» Киев и страны Запада
21:20
Весь мир
ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр боевиков в городе Агула
21:16
Весь мир
Власти Эфиопии провели экономическую реформу
21:15
Политика
Эрдоган выступил за прекращение поддержки курдских боевиков в Сирии Вашингтоном
21:13
Общество
Сексолог Миллер рассказала о плюсах раздельного сна с партнером
21:10
Армия
Аналитики NetEase: американские подлодки пришли в негодность из-за «охоты» на ВМФ РФ
21:07
Армия
Бойцы Тихоокеанского флота РФ отработали на учениях противодействие терроризму
21:04
Технологии
Европейское космическое агентство запустит новую ракету-носитель Ariane 6 в 2022 году
21:01
Армия
ВМС Франции спустили на воду «сшитую» из двух подлодок атомную субмарину Perle
21:00
Видео
Анамнез недели. Пропажа Светличной, «ковидные каникулы» и браконьер Рашкин
Все новости

Lotnictwo: в Польше создали самолет для спецназа США на базе советского Ан-28
Армия
Lotnictwo: в Польше создали самолет для спецназа США на базе советского Ан-28
wikipedia.org  /  Aleksandr Markin / CC BY-SA 2.0

Варшава, 31 октября. В Польше представили прототип самолета MC-145B, который был разработан для американских сил специальных операций. Об этом сообщает польское издание Lotnictwo.

Машина создана на основе самолета PZL M28 Skytruck, который является модификацией советского Ан-28, выпускавшегося по лицензии на польском авиазаводе PZL Mielec.

По словам разработчиков, крылатая машина предназначена для выброски парашютистов, перевозки грузов и эвакуации раненых. Кроме того, самолет способен поражать наземные цели.MC-145B может оснащаться различными видами вооружения, в том числе применяемого на боевых вертолетах AH-64 Apache, AH-1Z Viper и ударных беспилотных летательных аппаратах MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. Также он способен нести четыре 130-килограммовые корректируемые авиационные бомбы GBU-39.

Сертификация самолета завершится к середине 2022 года. Серийное производство MC-145B будет запущено на авиационном заводе PZL Mielec к 2024 году.

Напомним, в июле 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 был представлен новейший российский истребитель Checkmate. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет. Самолет разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Lotnictwo: в Польше создали самолет для спецназа США на базе советского Ан-28
сша польша самолет ан-28
Комментировать