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Айза Долматова похвасталась естественной красотой

  /   Обновлено: 31 октября 2021 20:36
Шоу-бизнес
Айза Долматова похвасталась естественной красотой
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 31 октября. Российская бизнесвумен Айза Долматова заявила, что научилась принимать себя такой, какая она есть. В доказательство экс-супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) показала фото без фильтров.

Мать двоих детей призналась, что сейчас переживает сильный эмоциональный подъем. И в таком состоянии Айза Долматова способна «заставить планету вертеться в другую сторону».

«Перед сном выложу подборку фоток, на которых я себе нравлюсь даже без единого FaceApp, Facetune или фильтров. Я хочу меньше заморачиваться на идеальном контенте! С идеальным лицом, тем более я и так идеальна», — написала блогер.

Айза Долматова похвасталась естественной красотой
Pr Scr instagram.com / @aizalovesam

Публикация набрала почти 30 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Фолловеры похвалили Айзу за желание жить нормальной жизнью.

«Наша королева Айза вернулась наконец-то, хватит страдать по никчемным мужикам»;

«Вы — мотивация не падать духом. Только вышла из зависимых отношений, молю себя не унижаться. А ваши последние сториз, посты мотивируют. Все проходит, надо просто работать», — отреагировали подписчики.

Ранее сообщалось, что Айза Долматова встретила в аэропорту отсидевшего в индонезийской тюрьме экс-супруга Дмитрия Анохина. Вместе с ней были сыновья Элвис и Сами.

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красота бизнесвумен айза долматова
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