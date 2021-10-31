Александр Рогов назвал способ «превратить» пальто из масс-маркета в вещь дорогого бренда

Москва, 31 октября. Пальто из масс-маркета можно сделать похожим на вещь дорогой марки при помощи ножниц. Об этом рассказал стилист, эксперт по моде и телеведущий Александр Рогов.
Специалист по стилю делится модными советами на своем YouTube-канале «Рогов live». На этот раз он обратил внимание на актуальные вещи из масс-маркета.
По словам Рогова, в этом сезоне стоит отдать предпочтение пуховикам в стиле «кокон» или пальто в клетку с разноцветными линиями. Как пояснил стилист, последнее легко комплектуется с разными нарядами.
Внимание телеведущего привлекло еще одно пальто, сшитое из клетчатой ткани. Эксперт по моде рассказал, что такая мелкая клетка очень актуальна этой осенью. Подобные пальто отличаются простым, мужским кроем.
В масс-маркете этот предмет верхней одежды стоит 5999 рублей. Однако Рогов назвал способ «превратить» такое пальто в вещь дорогого бенда. Стилист посоветовал взять экземпляр на несколько размеров больше и воспользоваться ножницами.
«Если внизу обкорнать, чтобы нитки торчали, и по краю рукавов, а еще подрать в нескольких местах, будет правда как Balenciaga», — подчеркнул эксперт по моде.
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