Александр Рогов назвал способ «превратить» пальто из масс-маркета в вещь дорогого бренда

Москва, 31 октября. Пальто из масс-маркета можно сделать похожим на вещь дорогой марки при помощи ножниц. Об этом рассказал стилист, эксперт по моде и телеведущий Александр Рогов.

Специалист по стилю делится модными советами на своем YouTube-канале «Рогов live». На этот раз он обратил внимание на актуальные вещи из масс-маркета.

По словам Рогова, в этом сезоне стоит отдать предпочтение пуховикам в стиле «кокон» или пальто в клетку с разноцветными линиями. Как пояснил стилист, последнее легко комплектуется с разными нарядами.

Внимание телеведущего привлекло еще одно пальто, сшитое из клетчатой ткани. Эксперт по моде рассказал, что такая мелкая клетка очень актуальна этой осенью. Подобные пальто отличаются простым, мужским кроем.

Prt Scr youtube.com / ROGOV LIVE

В масс-маркете этот предмет верхней одежды стоит 5999 рублей. Однако Рогов назвал способ «превратить» такое пальто в вещь дорогого бенда. Стилист посоветовал взять экземпляр на несколько размеров больше и воспользоваться ножницами.

«Если внизу обкорнать, чтобы нитки торчали, и по краю рукавов, а еще подрать в нескольких местах, будет правда как Balenciaga», — подчеркнул эксперт по моде.

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