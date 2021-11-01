Встреча Байдена и Эрдогана: к чему лидеры пришли в кулуарах G20

На прошедшем саммите G20 в Риме американский президент Джо Байден провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До встречи чиновники из США говорили о том, что глава Белого дома потратит на данный разговор не более 20 минут, однако диалог двух лидеров продлился больше часа.

Согласно официальным источникам, ключевыми вопросами их встречи являлись оборонное сотрудничество и сделка о продаже Анкаре боевых самолетов F-16. Тем не менее последние события, осложняющие американо-турецкие отношения, не могли не выйти на повестку дня. Так, недавний дипломатический кризис и возможная новая антикурдская операция в Сирии вызывают недвусмысленное раздражение в Вашингтоне.

US President Joe Biden greeted President Erdogan with a military salute before the G20 Leaders' Summit photo shoot pic.twitter.com/mUAOApY91H — TRT World (@trtworld) October 30, 2021

Проблемные точки

Как сообщил агентству Reuters источник в американской администрации, на прошедших переговорах для Байдена было важно донести до собеседника идею о том, что любые поспешные действия не пойдут на пользу двусторонним связям.

Скандал с дипломатами

Ранее в этом месяце в ответ на призывы дипломатов об освобождении из турецкой тюрьмы бизнесмена и филантропа Османа Кавалы Эрдоган обвинил послов западных стран в попытках вмешаться во внутренние дела государства, после чего пригрозил им высылкой.

В своем коллективном заявлении послы США, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Франции и Канады назвали арест активиста актом политического преследования и попыткой подавить деятельность правозащитников в стране. При этом они потребовали выпустить деятеля на свободу и опирались на выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2019 года.

После возникшего вслед за претензиями Эрдогана скандала и официального заявления членов дипмиссий о принципиальном невмешательстве в дела Турции глава государства счел конфликт исчерпанным и отозвал свое решение.

Если бы он реально пошел на этот шаг и объявил персоной нон-грата представителя Соединенных Штатов, его встреча с Джо Байденом могла бы не состояться, сообщил журналистам анонимный американский чиновник.

The US and several other western embassies in Turkey said they would abide by a diplomatic convention not to interfere in the host country's internal affairs after President Recep Tayyip Erdogan declared the ten diplomats persona non grata over the weekend https://t.co/uLZGusuLXC — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 26, 2021

Военная техника

В то же время Анкара очень заинтересована в покупке американских боевых самолетов: ранее Турецкая Республика заказала у американцев свыше 100 истребителей F-35, однако после покупки российских систем противоракетной обороны С-400 сделка была аннулирована, несмотря на начавшиеся выплаты в размере 1,4 млрд долларов.

В начале октября 2021 года турки обратились к США с запросом о продаже 40 единиц менее продвинутых самолетов F-16 и почти 80 комплектов для модернизации уже имеющихся воздушных машин в зачет поступивших к американцам средств, которые в Анкаре классифицируют как «кредитную линию».

[ANALYSIS] Erdoğan’s gambit with the US over F-16 fighter jet request https://t.co/oUex03M2Wt — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) November 1, 2021

Однако и эта сделка все еще находится под вопросом. Дело в том, что законодатели из Вашингтона призывали Байдена заблокировать любое сотрудничество с Анкарой в оборонной сфере. Причиной тому официально является не только отношения с РФ в вопросах ВПК, но и частые нарушения прав человека в Турции. И без одобрения со стороны депутатов эту сделку администрации Байдена не реализовать.

Борьба с курдами

Вдобавок к этому в последнее время Анкара недвусмысленно демонстрирует возможность провести новую военную операцию на севере Сирии против проамериканских вооруженных группировок курдов из состава «Сирийских демократических сил» (СДС), контролирующую важные районы Заевфратья на территории арабской республики.

Курдские боевики, которых в Турции официально считают террористами, при поддержке американских военнослужащих удерживают нефтяные месторождения ближневосточной страны. При этом большая часть доходов от незаконной контрабанды ценных ресурсов поступает в США. Поэтому вряд ли Байден хочет, чтобы турки лишили американцев ценного актива.

В то же время атаки курдских вооруженных формирований на позиции турецких военных в регионе уже привели к переброске войск Турции в Сирию. Эскалация конфликта все еще продолжается.

Федеральное агентство новостей /

Этими вопросами, впрочем, точки соприкосновения между Турцией и США не исчерпываются, и обострившиеся в последние годы отношения требуют серьезной работы.

После встречи

По итогам беседы двух лидеров источники с обеих сторон сообщили некоторые подробности о ней.

В традиционном для такого рода встреч ключе президенты высказались о «намерениях укрепить двусторонние отношения» и планах на создание механизма достижения этой цели. В последующих выступлениях лидеры США и Турции отметили те вопросы, которые представляют для них стратегический интерес.

Erdoğan, Biden bilateral seems small. Cavusoglu and Blinken are the only ministers in the room pic.twitter.com/0vi6w5YHN0 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 31, 2021

Версия Анкары

По словам турок, президенты обсудили темы увеличения товарооборота, стратегического партнерства в формате НАТО и некоторые региональные вопросы. Главное, что пытались донести представители Анкары до общественности — встреча прошла в доброжелательной атмосфере.

И как отметил сам Эрдоган, позиция Байдена по вопросу продажи F-16 Анкаре является «положительной».

Erdogan 'positive' on Biden sale of F-16 jets, but airs qualms of U.S. support for Kurds https://t.co/Z6pzuQuaEf — Haaretz.com (@haaretzcom) October 31, 2021

Но соответствующее соглашение требует одобрения не только со стороны самого президента.

«Хотя я видел позитивный подход господина Байдена в этом вопросе, другой аспект вопроса — Палата представителей и Сенат», — отметил турецкий лидер.

В то же время он заявил национальным СМИ, что американский лидер пообещал ему не поддерживать курдских боевиков в Сирии.

«Несомненно, я передал ему нашу печаль по поводу поддержки, которую эти террористические организации в Сирии получают от Соединенных Штатов. Я также сказал ему, что этот вопрос может повредить нашей солидарности», — отметил Эрдоган.

Позиция Вашингтона

Американцы в свою очередь сообщили о том, что Байден подчеркнул важность Турции как военного союзника и «отметил обеспокоенность» приобретением российских систем С-400.

«Президент Байден подчеркнул свое желание сохранить конструктивные отношения, расширить сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия», — говорится в сообщении Белого дома.

Пресс-служба ЗВО /

Относительно других тем внешнеполитической повестки американская сторона оказалась более конкретной:

«Лидеры обсудили политический процесс в Сирии, доставку гуманитарной помощи нуждающимся афганцам, ситуацию в Восточном Средиземноморье и дипломатические усилия на Южном Кавказе», — отмечают в США.

Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать, что такой широкий охват проблем можно было достаточно подробно рассмотреть всего за час с небольшим. Без повторных консультаций по этим направлениям каких-то глобальных сдвигов скорее всего не будет.

Что дальше

Судя по последующим выступлениям двух президентов и их представителей, беседа в кулуарах G20 коснулась именно того, что предсказывали эксперты. И никаких конкретных ответов на накопившиеся вопросы найдено так и не было.

Эрдоган планирует получить свои самолеты и рассчитывает усилить позиции на Ближнем Востоке, а Байден все еще недоволен действиями «партнера». И не факт, что на деле он изменит свои отношения с курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» и будет лоббировать в Конгрессе реализацию оборонной сделки. И Турция ничего не сможет сделать для того, чтобы вернуть деньги. Вполне может быть, что этот «долг» американцы вернут Анкаре гражданской продукцией, вето на оборот которой законодатели еще не наложили.

airforce.com /

Тем не менее не исключено, что на начавшейся в воскресенье Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26), может состояться дополнительная встреча президентов. Вероятность невелика, однако она все еще сохраняется. Пока же они лишь обозначили зону взаимных интересов, определили некоторые точки соприкосновения и подкинули друг другу пищу для размышлений.