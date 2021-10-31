Не только «Властелин колец»: ФАН собрал лучшие фильмы Питера Джексона

Новозеландский режиссер-самоучка, гениальный обладатель трех престижных премий «Оскар», воплотивший на экране легендарную трилогию Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», Питер Джексон 31 октября празднует 60-летний юбилей.

Джексон снял одни из самых кассовых художественных фильмов в истории мирового кинематографа: «Властелин колец: Возвращение короля» и «Хоббит: нежданное путешествие» в прокате собрали свыше миллиарда долларов. Он является вторым режиссером после Джеймса Кэмерона, кому удалось преодолеть миллиардный барьер. У Кэмерона много других достойных работ, на которые необходимо обратить внимание.

Кадр из фильма «Забытые киноленты» /

Забытые киноленты (1995)

Неизвестная, но довольно качественная работа Питера Джексона, когда он еще не был прославленным на весь мир режиссером. В центре сюжета — несправедливо забытый гений начала XX века Колин Маккензи — изобретатель звукового и цветного кино, монтажа, крупного плана и подвижной камеры. Яркая и стильная комедия с интригующей историей.

Кадр из фильма «Страшилы» /

Страшилы (1996)

Мистическое, легкое и интересное кино. Главный герой — истории Фрэнк, пережив жуткую трагедию, открывает в себе сверхспособность — возможность общаться с миром умерших. Коммуникация с призраками не пугает Фрэнка, наоборот, его дар даже помогает ему построить бизнес. Рано или поздно Фрэнку придется столкнуться с призраками своего прошлого.

Кадр из фильма «Кинг Конг» /

Кинг Конг (2005)

«Кинг Конг», вышедший на экраны в 2005 году, не остался без самой престижной кинонаграды — «Оскара». Картина получила три статуэтки: за лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж звука и лучший звук. Действия фильма разворачиваются в 1933 году, в разгар Великой депрессии. Актриса, лишившаяся работы в театре, соглашается сниматься в кино. Со съемочной командой женщина на корабле плывет к острову Черепа, затерянному в Индийском океане. На пути группы встречается много сложностей, например, разъяренные туземцы и гигантские доисторические твари, но самой большой проблемой становится огромная обезьяна Конг.

Кадр из фильма «Милые кости» /

Милые кости (2009)

Фильм рассказывает о жизнерадостной 14-летней девочке Сюзи, у которой впереди — целая жизнь и много желаний, но вдруг ребенок умирает. Дух девочки, не желая мириться со смертью, застревает между небом и землей. Девочка приглядывает за родными и решает отомстить человеку, который лишил ее счастливой жизни.

Кадр из фильма «Они никогда не станут старше» /

Они никогда не станут старше (2018)

В 2018 году Питер Джексон выпустил документальный фильм о молодых солдатах Первой мировой войны — первой глобальной катастрофы XX века. Кино содержит в себе качественную хронику, которая не оставляет никого равнодушным.