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Пятерых россиян выписали из больницы после ДТП с автобусом в Анталье

  /   Обновлено: 31 октября 2021 20:32
Происшествия
Пятерых россиян выписали из больницы после ДТП с автобусом в Анталье
Pr Scr YouTube

Анталья, 31 октября. Врачи выписали из больницы пятерых из девяти российских туристов, которые пострадали в ДТП с автобусом в Анталье. Еще четверо остаются под наблюдением врачей.

Крупная авария произошла в районе поселка Серик. Водитель автобуса вез людей в аэропорт и в какой-то момент не справился с управлением. В результате опасного маневра произошел выезд транспорта на встречную полосу, после чего он перевернулся.

В аварии пострадали девять человек. Они были госпитализированы. Сотрудники полиции задержали водителя до выяснения всех обстоятельств случившегося.

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