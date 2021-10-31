Пятерых россиян выписали из больницы после ДТП с автобусом в Анталье

Анталья, 31 октября. Врачи выписали из больницы пятерых из девяти российских туристов, которые пострадали в ДТП с автобусом в Анталье. Еще четверо остаются под наблюдением врачей.

Крупная авария произошла в районе поселка Серик. Водитель автобуса вез людей в аэропорт и в какой-то момент не справился с управлением. В результате опасного маневра произошел выезд транспорта на встречную полосу, после чего он перевернулся.

В аварии пострадали девять человек. Они были госпитализированы. Сотрудники полиции задержали водителя до выяснения всех обстоятельств случившегося.