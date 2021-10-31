Начавшиеся на Земле магнитные бури могут спровоцировать помехи радиосвязи

Москва, 31 октября. Сильнейшие за последние несколько лет магнитные бури накрыли Землю. Они могут спровоцировать ряд негативных последствий.

Специалисты рассказали, чего ожидать от сильных магнитных бурь, которые были вызваны мощными вспышками на Солнце. Так, среди негативных последствий эксперты выделили прерывания высокочастотной радиосвязи, а также помехи в работе на низкочастотной радионавигации.

Кроме этого магнитные бури могут вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем. Однако солнечные вспышки образуют одно из красивейших природных явлений — полярное сияние. В ближайшие дни на территории России его можно будет наблюдать на широтах до 55-60 градусов.

Ранее ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили, что спровоцированная вспышками на Солнце магнитная буря началась на Земле. Она продлится до середины дня понедельника.