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Журналисты канала «Россия-1» обратили внимание, что Путин снял часы перед саммитом G20
Политика
Журналисты канала «Россия-1» обратили внимание, что Путин снял часы перед саммитом G20
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 31 октября. Журналисты телеканала «Россия-1» выяснили, почему президент РФ Владимир Путин перед саммитом «Группы двадцати» (G20) снял наручные часы. Своими наблюдениями они поделились во время эфира.

Российский лидер участвовал во встрече «двадцатки» в дистанционном формате. Он находился в своем рабочем кабинете, присоединившись к саммиту через видеоконференцию.

Журналисты обратили внимание, что перед тем, как «подключиться», Владимир Путин снял наручные часы с правой руки. Сначала он положил их рядом с собой, а непосредственно перед выступлением отодвинул аксессуар подальше, чтобы он не мешался в кадре.

«Когда Путин пришел на заседание «двадцатки», то перед началом снял часы. По нашим наблюдениям, он так делает, когда мероприятие предстоит точно долгое», — расшифровали журналисты программы «Москва. Кремль. Путин»жест президента.

Саммит «Большой двадцатки» прошел в Риме с 30 по 31 октября. Участники по его итогам приняли совместное заявление, включающее в себя вопросы финансирование строительства угольных электростанций, помощи развивающимся странам и углеродных выбросов. Они также договорились противодействовать изменениям климата, сохраняя глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию в год.

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путин g20 часы
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