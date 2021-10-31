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МХАТ указал на причастность Бузовой к отмене спектакля «Чудесный грузин»

  /   Обновлено: 31 октября 2021 20:18
Общество
МХАТ указал на причастность Бузовой к отмене спектакля «Чудесный грузин»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 31 октября. Ольга Бузова должна была раньше начать рекламную кампанию для спектакля «Чудесный грузин», заявила пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина.

По словам Мусиной-Пушкиной, решение об отмене спектакля принял гендиректор Владимир Кехман. Приказ был опубликован поздно, к этому моменту все билеты уже раскупили.

«Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович (Кехман. — Прим. ФАН). И пока приказ дошел и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже», — пояснила она изданию «Газета.Ru».

Пресс-секретарь добавила, что теперь Владимир Кехман подготовит приказ о процедуре возврата денег за отмененное представление. Речь идет о возврате либо всех средств, либо 90% от стоимости билета, подытожила Мусина-Пушкина.

Ранее Ольга Бузова иронично высказалась об отмене спектакля с ее участием. Она показала в соцсетях фотографию, подтверждающую, что все билеты на «Чудесного грузина» были проданы.

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бузова мхат чудесный грузин
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