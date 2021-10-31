Глава Tesla отреагировал на призыв ООН отдать 2% состояния на борьбу с голодом

Вашингтон, 31 октября. Предприниматель Илон Маск написал в своем Twitter о возможности потратить часть собственных средств на спасение человечества от голода.

Основатель частной космической корпорации SpaceX и создатель автоконцерна Tesla, производящего электрокары, ответил на призыв Организации Объединенных Наций по поводу благотворительности и перенаправления денежных средств на предотвращение «катастрофы», связанной с проблемами голода.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли некоторое время назад обратился к американскому бизнесмену с предложением направить деньги на решение проблем гуманитарного характера.

Согласно информации CNN, человечество нуждается примерно в 2% от состояния предпринимателя из США, которое равняется сейчас порядка 289 млрд долларов.

«Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги», — подчеркнул Маск.

Недавно глава Tesla негативно высказался относительно планов властей Соединенных Штатов по учреждению налогов для миллиардеров. С точки зрения Илона Маска, после этого правительство США начнет вводить новые налоги и для других категорий населения.