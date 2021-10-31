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Пугачева прогулялась по территории замка в образе стиляги
Шоу-бизнес
Пугачева прогулялась по территории замка в образе стиляги
Prt Scr instagram.com  /  @alla_orfey

Москва, 31 октября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева примерила светлый брючный костюм и шляпу, создав образ стиляги. Певица прошлась в таком виде по территории своего замка в деревне Грязь.

Необычный аутфит артистки продемонстрировала ее дочь Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram. Она опубликовала видео, на котором Примадонна прогуливается по траве и по площадке в виде шахматного поля. Пугачева надела для выхода на свежий воздух брючный костюм светло-бежевого оттенка, белую рубашку с галстуком, кроссовки в тон, шляпу и темные очки.

«Ох, что это у нас за француженка?!» — говорит Орбакайте за кадром.

«Скорее всего, англичанка», — отвечает дочери певица.

В подписи к видео дочь Примадонны обратила внимание, что ее мама как всегда «на стиле». Подписчики певицы согласились с ней и похвалили образ Пугачевой, осыпав ее комплиментами.

«Сколько шарма в этой женщине!»;

«Как всегда на высоте!!! Вы супер!!!»;

«Самая прекрасная женщина. Неповторимая легенда»;

«И все же уникальная женщина!» — восхитились комментаторы.

Ранее хирург Павел Пиманчев предположил, что 72-летняя Пугачева не обошлась без пластических операций. По словам эксперта, артистка прибегала к подтяжке лица и другим процедурам.

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орбакайте пугачева примадонна
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