Пугачева прогулялась по территории замка в образе стиляги

Москва, 31 октября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева примерила светлый брючный костюм и шляпу, создав образ стиляги. Певица прошлась в таком виде по территории своего замка в деревне Грязь.

Необычный аутфит артистки продемонстрировала ее дочь Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram. Она опубликовала видео, на котором Примадонна прогуливается по траве и по площадке в виде шахматного поля. Пугачева надела для выхода на свежий воздух брючный костюм светло-бежевого оттенка, белую рубашку с галстуком, кроссовки в тон, шляпу и темные очки.

«Ох, что это у нас за француженка?!» — говорит Орбакайте за кадром. «Скорее всего, англичанка», — отвечает дочери певица.

В подписи к видео дочь Примадонны обратила внимание, что ее мама как всегда «на стиле». Подписчики певицы согласились с ней и похвалили образ Пугачевой, осыпав ее комплиментами.

«Сколько шарма в этой женщине!»; «Как всегда на высоте!!! Вы супер!!!»; «Самая прекрасная женщина. Неповторимая легенда»; «И все же уникальная женщина!» — восхитились комментаторы.

Ранее хирург Павел Пиманчев предположил, что 72-летняя Пугачева не обошлась без пластических операций. По словам эксперта, артистка прибегала к подтяжке лица и другим процедурам.