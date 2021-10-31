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Украинские пограничники провели учебные стрельбы в Донбассе
Армия
Украинские пограничники провели учебные стрельбы в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 31 октября. Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины провели учения со стрельбами в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Пограничники отработали навыки стрельбы из противотанковых гранатометов, зенитных установок и вооружении боевых машин. Кроме того, военнослужащие провели тренировки по инженерной подготовке и тактической медицине.

«На днях в Донецком пограничном отряде проведены полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности. Основная составляющая - обучающие стрельбы. Целью практических тренировок было усовершенствовать знания и навыки военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские силовики захватили село Старомарьевка, которое находится на юге Донецкой Народной Республики. По его словам, в Старомарьевке проживает 37 граждан России. Пушилин отметил, что действия украинской стороны являются нарушением Женевской конвенции.

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