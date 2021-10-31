Кортеж Байдена в Риме занял всю улицу перед конференц-центром

Рим, 31 октября. Президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме сопровождал кортеж из порядка ста машин. Кадры с автомобилями появились в Сети.

Видео сделал корреспондент издания «Известия» Виктор Синеок. На записи видно, как десятки черных машин заняли почти всю улицу перед конгресс-центром «Нувола».

«Вот он, знаменитый кортеж Байдена. Это главная машина — она сейчас ждет президента США. Всего их около сотни. До конца кортежа можно идти очень долго», — сообщил журналист.

Западные СМИ позже уточнили, что автомобилей было 85. Они потребовались Джо Байдену из-за ужесточения эпидемиологических правил в Италии. Согласно новым нормам, в одной машине могут находиться только три человека, а делегация из США была довольно внушительной.

В Риме Байден принял участие в саммите «Группы двадцати». В частности, он поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.