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Кортеж Байдена в Риме занял всю улицу перед конференц-центром
Общество
Кортеж Байдена в Риме занял всю улицу перед конференц-центром
instagram.com  /  @joebiden

Рим, 31 октября. Президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме сопровождал кортеж из порядка ста машин. Кадры с автомобилями появились в Сети.

Видео сделал корреспондент издания «Известия» Виктор Синеок. На записи видно, как десятки черных машин заняли почти всю улицу перед конгресс-центром «Нувола».

«Вот он, знаменитый кортеж Байдена. Это главная машина — она сейчас ждет президента США. Всего их около сотни. До конца кортежа можно идти очень долго», — сообщил журналист.

Западные СМИ позже уточнили, что автомобилей было 85. Они потребовались Джо Байдену из-за ужесточения эпидемиологических правил в Италии. Согласно новым нормам, в одной машине могут находиться только три человека, а делегация из США была довольно внушительной.

В Риме Байден принял участие в саммите «Группы двадцати». В частности, он поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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