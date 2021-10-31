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Меркель отметила важность газа в условиях глобального энергоперехода
Экономика
Меркель отметила важность газа в условиях глобального энергоперехода
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Рим, 31 октября. Природный газ будет играть центральную роль при переходе на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита G20.

Она также отметила важность достигнутых договоренностей по отказу от международного финансирования угольных электростанций. По словам Меркель, переход на ВИЭ теперь станет существенно быстрее.

«С нашей точки зрения, природный газ тут должен, разумеется, играть центральную роль», — приводит слова канцлера пресс-служба правительства ФРГ.

Лидеры стран G20 ранее заявили о ключевом значении стабильных и бесперебойных потоков энергии. Члены «двадцатки» также намерены поддерживать конкурентные условия на энергетических рынках, повышая их прозрачность и доступность.

Кроме того, представители G20 договорились ограничить финансирование строительства новых электростанций, работающих на угле. Государства «двадцатки» откажутся инвестировать в такие проекты, если они не будут сопровождаться мерами, смягчающими выброс углекислого газа.

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