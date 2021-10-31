Десятилетний рост стоимости Lada Granta составил 144%

Москва, 31 октября. Отечественный автомобиль Lada Granta значительно подорожал с 2011 года.

Водителям рассказали о динамике роста цен на бюджетную модель, разработанную инженерами российского автомобилестроительного предприятия «АвтоВАЗ». За десять лет машина подорожала в 2,4 раза.

Впервые транспортное средство волжского автозавода вышло с конвейера весной 2011 года. Стандартная комплектация машины реализовалась десять лет назад за 229 тысяч рублей.

Сейчас минимальная версия Lada Granta продается за 559,9 тыс. рублей. Данная модификация обладает мотором на 90 л.с. объемом 1,6 литра, МКПП, однако не может похвастаться магнитолой, усилителем руля и кондиционером. Вариация Luxe доступна с двигателями на восемь и шестнадцать клапанов мощностью 98 л.с. Более усовершенствованную версию можно приобрести за 780,8 тыс. рублей.

Разработка тольяттинского автомобильного завода получила статус наиболее популярного транспортного средства в Российской Федерации с 2013 по 2015 годы и в 2019 году. Аналитики сервиса «СберАвто» пришли к выводу, что отечественные водители среди машин с «механикой» по-прежнему отдают предпочтение Lada Granta.