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Юрист Александр Трещев назвал оголяющихся на фоне соборов блогеров гопниками
Общество
Юрист Александр Трещев назвал оголяющихся на фоне соборов блогеров гопниками
pixabay.com  /  DtheDelinquent

Юрист, блогер Александр Трещев в разговоре с ФАН объяснил, почему молодые люди все чаще выставляют в Сеть провокационные снимки. В последнее время на просторах интернета то и дело всплывают интимные фотографии, сделанные блогерами на фоне храмов, соборов и других значимых для россиян мест. По мнению Трещева, это все происходит из-за отсутствия образования.   

«Огромное количество периферийных гопников получают в свое распоряжение мобильный телефон. Раньше страна не знала об их существовании, а сейчас они с низкой социальной планкой и большой активностью выходят [в медиапространство] потому, что большая часть из них не работает и не учится, а проводит время, глядя в мобильный телефон. Они создают иллюзию, что это интересно людям», — говорит собеседник ФАН.

Александр Трещев объяснил, от куда берутся блогеры и их голые части тела в Сети
instagram.com/atreshchev / Из личного архива Александра Трещева

Единственное, что обнадеживает юриста — то, что в большинстве своем так называемые блогеры удерживают внимание пользователей на короткий срок.

«На самом деле людям это не интересно. Эта пыль быстро осядет, как и многое другое, поэтому мы должны думать не о том, как карать своих граждан, а о том, как их делать лучше. А общество должно само давать оценку тому, что хорошо, а что плохо. И все, что плохо, должно улетать в утиль, а все, что хорошо — подниматься наверх», — заключил спикер.

Ранее Александр Трещев признался, что не является сторонником уголовного или административного наказания блогеров за совершение необдуманных поступков. Он считает, что на молодежь следует воздействовать несколько другим методом.

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блогер инстаграм трещев
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