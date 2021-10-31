Финальный трейлер аниме «Аркейн» для Netflix появился в Сети

Москва, 31 октября. Анимационный сериал Arcane: League of Legends по мотивам событий вселенной выйдет на стриминговой платформе Netflix в начале ноября. В Сети появился финальный трейлер аниме.

События в телешоу сосредоточатся вокруг сестер Вай и Джинкс, которые всеми силами хотят воссоединиться после разлуки. Но девушкам приходится встать на защиту двух враждующих городов — Пилтоверома и Зауна. Первые три серии выпустят 7 ноября, они войдут в первую главу. Еще две главы появятся на стриминге 14 и 21 ноября.

Ролевую игру с элементами стратегии League of Legends разработала компания Riot Games в 2009 году. Она доступна для платформ Windows и Apple Macintosh. Ежемесячная аудитория игры составляет 100 млн геймеров по всему миру.

Ранее сообщалось, что американский режиссер Зак Снайдер приступит к съемкам «Мятежной луны» в следующем году. Он пообещал фанатам «безумный научно-фантастический фильм».