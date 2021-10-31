Сирийцы выступили против присутствия турецких сил в Алеппо

Дамаск, 31 октября. Жители деревни Дейр Джамаль в провинции Алеппо провели акцию протеста против присутствия в регионе турецких военнослужащих и лояльных Анкаре боевиков, удерживающих территории на севере Сирии. Участники митинга осудили жестокие преступления против гражданского населения в контролируемых ими районах.

Во время народного выступления сирийцы подняли национальные флаги и транспаранты с призывами прекратить незаконное присутствие иностранных сил в стране.

При этом они осудили покушения на суверенитет государства, а также попытки разделить Сирийскую Арабскую Республику (САР) и ее граждан. Во время акции демонстранты выразили свою солидарность официальному правительству и говорили о том, что верят в Сирийскую Арабскую Армию (САА), поскольку только она сможет их защитить, а также обеспечить порядок.

Ранее аналогичные митинги прошли в населенном пункте Телль Рифъат и других поселках на севере Алеппо.

Syrian government loyalists demonstrate in Tel Rifaat town in Aleppo northern countryside against Turkish threats to invade the region. #Tel_Rifaat - Dijla Khalil - North Press pic.twitter.com/evJpif5ffV — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) October 22, 2021

Граждане публично выражают свое недовольство преступными действиями членов группировок, входящих в состав протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА). Боевики регулярно разворовывают сельскохозяйственные угодья, обстреливают жилые дома, запугивают людей и совершают иные правонарушения.

Кроме того, на подконтрольных им территориях проводится политика, с которой сирийцы не согласны. Так, например, боевики СНА навязывают местным школам свою учебную программу, обязывая детей учить турецкий язык.

A mass gathering in the Tel Rifaat area in the northern countryside of Aleppo, rejecting the Turkish "occupation" and denouncing its brutal attacks on safe residential areas pic.twitter.com/2dutNpjwaO — CM (@CaricaMil) October 22, 2021

В последние недели Анкара существенно нарастила свои силы в приграничных зонах и на севере Сирии, демонстрируя возможность начать новую военную операцию. Несмотря на это простые сирийцы не побоялись выйти на улицы для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию.