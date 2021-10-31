Лидеры G20 поставили цель высадить триллион деревьев на Земле до 2030 года

Рим, 31 октября. Триллион деревьев необходимо высадить на Земле до 2030 года. Такую цель поставили лидеры стран «Большой двадцатки» в ходе саммита G20.

Страны Группы двадцати намерены усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия голубой планеты. Так, лидеры G20 поставили цель высадить триллион деревьев на Земле к 2030 году, следует из декларации саммита.

Темой заседания 31 октября стали изменения климата и окружающая среда. Президент России Владимир Путин принял участие в переговорах в режиме видеоконференции. Участники G20 обсудили вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.