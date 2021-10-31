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Серябкина отказалась рожать первенца за границей
Шоу-бизнес
Серябкина отказалась рожать первенца за границей
vk.com  /  Ольга Серябкина

Москва, 31 октября. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина рассказала, где пройдут ее первые роды. Знаменитость хочет, чтобы ребенок появился на свет в Москве.

Певица в скором времени родит первенца от своего супруга — бизнесмена Георгия Начкебия. Звезда поп-сцены поделилась планами насчет родов с Лаурой Джугелией в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV.

«Я рожаю в Москве, потому что мне так удобнее», — уточнила Серябкина.

По словам артистки, она отказалась рожать первенца за границей, поскольку в российской столице она чувствует себя дома, к тому же, здесь находятся ее родственники. Джугелия отметила, что певица могла бы родить в Вене, и тогда ребенок получил бы иностранный паспорт. В ответ знаменитость призналась, что не интересовалась этим вопросом, поскольку у нее не возникало желания заранее обеспечить малышу гражданство другой страны.

«Многие делают выбор в пользу Америки или каких-то других стран. Я все-таки считаю, что в нашей стране тоже достойные врачи», — пояснила экс-солистка группы Serebro.

При этом Серябкиной очень понравилась школа в Вене, в которой учился ее муж. Певица позитивно относится к австрийской столице благодаря здешнему климату и природе.

Исполнительница недавно поделилась кадрами из Вены, на которых она предстала перед поклонниками с округлившимся животом. Фотографии беременной Серябкиной умилили ее поклонников.

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serebro серябкина певица
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