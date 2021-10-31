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Климатические обязательства Италии вырастут в цене
Экономика
Климатические обязательства Италии вырастут в цене
wikipedia.org  /  Max_Ryazanov / CC BY-SA 3.0

Рим, 31 октября. Рим будет более масштабно участвовать в решении мировых климатических проблем, заявил на закрытии саммита G20 премьер-министр Италии Марио Драги.

Финансовые обязательства Италии по климату будут увеличены на временном промежутке в пять лет. Соответствующее решение было принято правительством республики, подчеркнул глава кабмина.

«Италия почти в три раза увеличит свои финансовые обязательства (по климату — Прим. ред.), доведя их до 1,4 млрд долларов в год в течение следующих пяти лет», — указал председатель итальянского правительства.

Помимо заявления об увеличении трат на климат до 1,4 млрд долларов, премьер-министр Марио Драги поделился добрыми пожеланиями с президентом Индонезии Джоко Видодо, который будет новым председателем в «Группе двадцати» после 1 декабря. По словам индонезийского лидера, страна в качестве куратора объединения акцентирует внимание на технологиях перехода к возобновляемым источникам энергии для развивающихся государств.

Связанные с климатическими проблемами вопросы были одной из центральных тем дискуссий на саммите «Большой двадцатки», который проходил в итальянской столице с 30 по 31 октября. Примечательно, что согласно мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, данная встреча в Риме не оправдала ожиданий по климатическому направлению.

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