Донбасс сегодня: ВСУ ранили мирных жителей в ДНР, силовики ЛНР предотвратили серию терактов

Донбасс, 31 октября. Армия Киева ведет обстрелы ДНР с применением дальнобойной крупнокалиберной артиллерии. ВСУ совершили теракт под Горловкой, взрывное устройство сброшено с беспилотника на трех мирных людей. Спецслужбы и правоохранители ЛНР предотвратили серию диверсионно-террористических актов в республике. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная информация

В минувшие сутки украинские войска дважды открывали огонь по Донецкой Народной Республике на мариупольском направлении обороны. Под огнем находились поселки Тельманово и Октябрь. Огонь велся из 152-мм артиллерии и стрелкового оружия. В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел. Здесь украинские силовики обстреляли поселок Молодежное из станковых противотанковых гранатометов.

В оборонном ведомстве ЛНР со ссылкой на данные из отчетов международной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают о нарушении Киевом линий отвода тяжелых вооружений и техники, запрещенных к применению Минскими соглашениями. Более 30 единиц 152-мм гаубиц и 100-мм противотанковых пушек «Рапира» зафиксировано в городе Рубежное на одноименной железнодорожной станции.

ВСУ совершили теракт под Горловкой

Именно так квалифицировали следователи Генеральной прокуратуры ДНР акт атаки киевских силовиков с воздуха на гражданских лиц — жителей поселка Гольмовский под Горловкой. Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ запустили беспилотный летательный аппарат в сторону населенного пункта. Беспилотник был оснащен самодельным взрывным устройством и механизмом его сброса на цель.

Сброс боеприпаса был произведен украинскими силовиками в жилом районе поселка в субботу в светлое время суток. Результатом стало ранение трех мирных жителей. Двое раненых находятся в очень тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. В воскресенье стало известно, что один из пострадавших впал в кому.

Федеральное агентство новостей /

Спецслужбы и правоохранители ЛНР предотвратили серию терактов

Украинские спецслужбы готовили террористические акты и диверсии на территории Луганской Народной Республики. К такому выводу пришли в МВД ЛНР после обнаружения тайника вблизи линии боевого соприкосновения в районе села Раевка Славяносербского района. В центре общественных связей министерства внутренних дел корреспонденту ФАН рассказали о содержимом схрона, а также раскрыли некоторые детали мероприятий, способствовавших нахождению опасного схрона.

По информации правоохранителей, в связи с общим обострением ситуации в зоне конфликта военные и представители органов охраны порядка усилили контроль ситуации вблизи линии соприкосновения, а также активизировали проведение мероприятий, направленных на пресечение террористических актов и диверсий в республике. Во время проведения данных мероприятий сотрудниками МВД совместно с министерством государственной безопасности был обнаружен тайник украинских диверсантов в лесополосе близ села Раевка.

В полиции рассказали, что объемы содержимого, а также само наполнение схрона указывают на планы противника по организации целого ряда диверсий и терактов в республике. Учитывая близость места нахождения схрона к линии соприкосновения, не исключено также, что украинцы могли использовать его во время наступательных действий.

Качественное и количественное содержимое тайника тянет на длительную диверсионно-террористическую деятельность украинских спецов внутри ЛНР. В нем найдено более 20 выстрелов к противотанковым гранатометам, 2,5 кг пластита, тротиловые шашки и осколочные мины МОН-50 и 23-мм снаряды. Также из схрона подняты взрыватели МУВ, десятки запалов УЗРГМ и УДЗ-4, гранаты ручные осколочные и гранаты к автоматическим гранатометам, зажигательные трубки ЗПТ-300 и несколько тысяч патронов к стрелковому оружию.