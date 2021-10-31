NI: Россия укрепляет «ядерный кулак» в ответ на создание военного альянса AUKUS

Вашингтон, 31 октября. Создание нового западного военного альянса AUKUS вынуждает Москву укреплять свой «ядерный кулак» и наращивать боевые возможности флота. К такому выводу пришли эксперты американского издания The National Interest.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия создали военный альянс AUKUS, главной целью которого провозглашается «защита собственных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе». При этом США планируют передать Канберре технологии создания атомных подводных лодок, которые будут построены на австралийских верфях, передает «ПолитРоссия».

По словам аналитиков, после создания AUKUS стало известно, что в ближайшие годы Тихоокеанский флот ВМФ РФ получит два атомных подводных крейсера проектов «Борей-А» и «Ясень-М». Главным преимуществом российских «Бореев» являются новые баллистические ракеты подводного базирования «Булава», которые предназначены для замены советских твердотопливных ракет Р-39, способных нести десять боевых блоков мощностью по 200 килотонн.

Эксперты выразили уверенность, что наращивание боевых возможностей ВМФ РФ, а также укрепление российского «ядерного кулака» стали ответом Москвы на создание нового военного альянса AUKUS, который Россия расценивает как угрозу стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что США планируют построить новые военные базы в южных регионах страны. По его словам, в настоящее время Канберра и Вашингтон обсуждают вопрос о размещении военных объектов США на постоянной основе.