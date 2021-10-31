Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 20:06
20:01
Общество
Эпидемиолог Выгоняйлов спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в России в декабре
20:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Анэтта Бриль
19:58
Общество
Кортеж Байдена в Риме занял всю улицу перед конференц-центром
19:53
Экономика
Меркель отметила важность газа в условиях глобального энергоперехода
19:50
Весь мир
Израиль проводит крупные военные учения с учетом опыта майского конфликта
19:46
Экономика
Десятилетний рост стоимости Lada Granta составил 144%
19:45
Происшествия
Оголившую ягодицы на фоне Исаакиевского собора Instagram-модель отпустили из зала суда
19:45
Общество
Финальный трейлер аниме «Аркейн» для Netflix появился в Сети
19:44
Общество
Комитет здравоохранения Петербурга предоставил новые рекомендации по вакцине «Спутник Лайт»
19:42
Происшествия
Сотрудники Росгвардии помогли быстро эвакуировать людей из горящего дома в Тюмени
Все новости

NI: Россия укрепляет «ядерный кулак» в ответ на создание военного альянса AUKUS
Армия
NI: Россия укрепляет «ядерный кулак» в ответ на создание военного альянса AUKUS
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Вашингтон, 31 октября. Создание нового западного военного альянса AUKUS вынуждает Москву укреплять свой «ядерный кулак» и наращивать боевые возможности флота. К такому выводу пришли эксперты американского издания The National Interest.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия создали военный альянс AUKUS, главной целью которого провозглашается «защита собственных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе». При этом США планируют передать Канберре технологии создания атомных подводных лодок, которые будут построены на австралийских верфях, передает «ПолитРоссия».

По словам аналитиков, после создания AUKUS стало известно, что в ближайшие годы Тихоокеанский флот ВМФ РФ получит два атомных подводных крейсера проектов «Борей-А» и «Ясень-М». Главным преимуществом российских «Бореев» являются новые баллистические ракеты подводного базирования «Булава», которые предназначены для замены советских твердотопливных ракет Р-39, способных нести десять боевых блоков мощностью по 200 килотонн.

Эксперты выразили уверенность, что наращивание боевых возможностей ВМФ РФ, а также укрепление российского «ядерного кулака» стали ответом Москвы на создание нового военного альянса AUKUS, который Россия расценивает как угрозу стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что США планируют построить новые военные базы в южных регионах страны. По его словам, в настоящее время Канберра и Вашингтон обсуждают вопрос о размещении военных объектов США на постоянной основе.

Вернуться назад

Все новости / Армия / NI: Россия укрепляет «ядерный кулак» в ответ на создание военного альянса AUKUS
россия сша великобритания австралия
Комментировать