Генсек ООН покидает саммит G20 в Риме с «несбывшимися надеждами»

Рим, 31 октября. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш покидает саммит G20 с ощущением «несбывшихся надежд». Соответствующую запись он обнародовал в Twitter.

По словам руководителя организации, он приветствует приверженность «Большой двадцатки» глобальным решениям, но покидает Рим с «несбывшимися надеждами». Однако, по мнению политика, они еще не похоронены.

«Вперед к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса (сохранить скорость глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию в год. — Прим. ФАН) с тем чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты», — написал Гутерреш.

Как стало известно ранее, генсек ООН заявил о высоком уровне ядерной угрозы и начале новой гонки вооружений в мире. По словам Гутерреша, человечество сегодня сталкивается с величайшей лавиной кризисов.