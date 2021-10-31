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Израиль проводит крупные военные учения с учетом опыта майского конфликта
Весь мир
Израиль проводит крупные военные учения с учетом опыта майского конфликта
flickr.com  /  Israel Defense Forces

В воскресенье, 31 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупные военные учения. В маневрах примут участие несколько тысяч солдат, а также сотрудники всех правительственных и чрезвычайных ведомств, включая гражданский персонал. Цель реализуемых мероприятий — отработка действий в тылу потенциального противника.

В сообщении ЦАХАЛ отмечается, что для обучения сил еврейского государства необходимым умениям там будут тренировать действия при ракетных обстрелах, применении химического оружия, кибератаках и т. д.

Руководит всеми мероприятиями совместная администрация, состоящая из управления по чрезвычайным ситуациям, командования тыла Армии обороны Израиля, полиции, пожарной и медицинской служб.

Израильские военные
flickr.com / Israel Defense Forces

На повестке дня

«Первый день учений будет посвящен полиции Израиля, чтобы имитировать беспорядки на националистической почве по нескольким направлениям. Так правоохранители получат более четкое представление о стоящих перед ними задачами в плане оптимизации наращивания сил», — сообщил Йорам Ларедо, глава Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

В рамках симуляции ЧП будет смоделировано событие, при которой «протестующие» атакуют правоохранителей на улицах, блокируют основные транспортные артерии и предпринимают действия, препятствующие передвижению войск.

Не относящиеся к силовым ведомствам граждане задействованы в маневрах для того, чтобы проработать методы массовых эвакуаций в случае внештатных ситуаций.

Актуальный опыт

Руководство ЦАХАЛ заинтересовано в подготовке к боевым действиям сразу на нескольких фронтах из-за недавнего неблагоприятного опыта — майского 11-дневного конфликта в секторе Газа.

Интенсивность ударов со стороны исламистского движения ХАМАС тогда стала настоящим вызовом для Вооруженных сил Израиля: даже прогрессивная система ПРО «Железный купол» не смогла перехватить все снаряды противника. Дополнительную угрозу представляло ливанское исламистское движение «Хезболла», военное крыло которого нанесло по израильтянам ряд ударов.

Израиль проводит крупные военные учения с учетом опыта майского конфликта
Федеральное агентство новостей /

Параллельно с этим сразу в нескольких населенных пунктах шли столкновения с палестинцами на улицах городов, а некоторые атаки производились с территории Ливана, что также требовало ответных действий израильской армии.

Во время конфликта силы ЦАХАЛ начали реализацию вооруженной операции «Страж стен», направленной на ликвидацию ключевых объектов ХАМАС. В ее рамках инфраструктуре сектора Газа был нанесен значительный ущерб. Возникшие в тот период проблемы и сложности в данном случае становятся предметом более пристального разбора на учениях.

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Федеральное агентство новостей /

Новая угроза

Дополнительным сценарием новых крупных военных учений Израиля станет серьезное обострение на севере государства — возможная атака со стороны ливанской «Хезболлы», обладающей широким спектром высокоточных ракет. При этом в Израиле говорят, что исламистское движение также имеет запас химического оружия. Впрочем, доказательств этому не представлено.

«Среди аспектов, которые мы будем моделировать в ходе учений, станет использование противником дезориентирующих и усыпляющих веществ», — рассказал Йорам Ларедо.

Израиль проводит крупные военные учения с учетом опыта майского конфликта
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, будет отработана масштабная эвакуация населения с длительным пребыванием в специализированных убежищах в условиях мощного огня.

«Впервые мы также развернем батальон помощи гражданскому населению — отряды материально-технического обеспечения, которые займутся исключительно поддержкой мирных жителей», — рассказал начальник штаба командования тыла бригадный генерал Ицак Бар.

По его словам, израильская армия будет тренировать эвакуацию больниц, домов престарелых и учреждений для людей с особыми потребностями. Также пристальное внимание уделят экстренной транспортировке граждан в медицинские учреждения.

«Мы тренируемся, потому что понимаем, что госпиталям, скорее всего, придется принимать довольно много раненых, как гражданских, так и военных», — отметил Бар.

Израиль учитывает прежний опыт для подготовки жителей к разного рода столкновениям в условиях тесного соседства с враждебно настроенными силами.

В то же время наиболее безопасной в плане обороны тактикой, вероятно, могло бы стать политическое решение затянувшегося палестино-израильского конфликта на основе принципа двух мирно соседствующих государств.

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