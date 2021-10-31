Израиль проводит крупные военные учения с учетом опыта майского конфликта

В воскресенье, 31 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупные военные учения. В маневрах примут участие несколько тысяч солдат, а также сотрудники всех правительственных и чрезвычайных ведомств, включая гражданский персонал. Цель реализуемых мероприятий — отработка действий в тылу потенциального противника.

After the violent domestic riots amid fighting with Gaza terror groups, Israel will include internal disturbances during wartime in a five-day military exercisehttps://t.co/xw0ZPAAyAL — Haaretz.com (@haaretzcom) October 31, 2021

В сообщении ЦАХАЛ отмечается, что для обучения сил еврейского государства необходимым умениям там будут тренировать действия при ракетных обстрелах, применении химического оружия, кибератаках и т. д.

Руководит всеми мероприятиями совместная администрация, состоящая из управления по чрезвычайным ситуациям, командования тыла Армии обороны Израиля, полиции, пожарной и медицинской служб.

flickr.com / Israel Defense Forces

На повестке дня

«Первый день учений будет посвящен полиции Израиля, чтобы имитировать беспорядки на националистической почве по нескольким направлениям. Так правоохранители получат более четкое представление о стоящих перед ними задачами в плане оптимизации наращивания сил», — сообщил Йорам Ларедо, глава Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

В рамках симуляции ЧП будет смоделировано событие, при которой «протестующие» атакуют правоохранителей на улицах, блокируют основные транспортные артерии и предпринимают действия, препятствующие передвижению войск.

Не относящиеся к силовым ведомствам граждане задействованы в маневрах для того, чтобы проработать методы массовых эвакуаций в случае внештатных ситуаций.

Israel’s Home Front Command and National Emergency Authority (RAHEL) will hold a week-long drill simulating a large-scale war in which civilians are evacuated and security agencies will deal with massive rocket barrages sent by Hezbollah.https://t.co/rA46o8rjmr — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 31, 2021

Актуальный опыт

Руководство ЦАХАЛ заинтересовано в подготовке к боевым действиям сразу на нескольких фронтах из-за недавнего неблагоприятного опыта — майского 11-дневного конфликта в секторе Газа.

According to the report, there was internal criticism by officers who said there was a shortage in intelligence on #rocket arrays, anti-tank guided missiles, and snipers of #PIJ and #Hamas. #IDF | #Intelligence | #Gaza | #War



Report by @AnnaAhronheimhttps://t.co/21b2XgrqHy — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 31, 2021

Интенсивность ударов со стороны исламистского движения ХАМАС тогда стала настоящим вызовом для Вооруженных сил Израиля: даже прогрессивная система ПРО «Железный купол» не смогла перехватить все снаряды противника. Дополнительную угрозу представляло ливанское исламистское движение «Хезболла», военное крыло которого нанесло по израильтянам ряд ударов.

Федеральное агентство новостей /

Параллельно с этим сразу в нескольких населенных пунктах шли столкновения с палестинцами на улицах городов, а некоторые атаки производились с территории Ливана, что также требовало ответных действий израильской армии.

Во время конфликта силы ЦАХАЛ начали реализацию вооруженной операции «Страж стен», направленной на ликвидацию ключевых объектов ХАМАС. В ее рамках инфраструктуре сектора Газа был нанесен значительный ущерб. Возникшие в тот период проблемы и сложности в данном случае становятся предметом более пристального разбора на учениях.

Федеральное агентство новостей /

Новая угроза

Дополнительным сценарием новых крупных военных учений Израиля станет серьезное обострение на севере государства — возможная атака со стороны ливанской «Хезболлы», обладающей широким спектром высокоточных ракет. При этом в Израиле говорят, что исламистское движение также имеет запас химического оружия. Впрочем, доказательств этому не представлено.

«Среди аспектов, которые мы будем моделировать в ходе учений, станет использование противником дезориентирующих и усыпляющих веществ», — рассказал Йорам Ларедо.

Israeli Occupation Military Launches Simulation of Full-Scale War with Hezbollah. Almanar English... pic.twitter.com/r8SXKiD6wS — Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) October 31, 2021

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, будет отработана масштабная эвакуация населения с длительным пребыванием в специализированных убежищах в условиях мощного огня.

«Впервые мы также развернем батальон помощи гражданскому населению — отряды материально-технического обеспечения, которые займутся исключительно поддержкой мирных жителей», — рассказал начальник штаба командования тыла бригадный генерал Ицак Бар.

По его словам, израильская армия будет тренировать эвакуацию больниц, домов престарелых и учреждений для людей с особыми потребностями. Также пристальное внимание уделят экстренной транспортировке граждан в медицинские учреждения.

«Мы тренируемся, потому что понимаем, что госпиталям, скорее всего, придется принимать довольно много раненых, как гражданских, так и военных», — отметил Бар.

Израиль учитывает прежний опыт для подготовки жителей к разного рода столкновениям в условиях тесного соседства с враждебно настроенными силами.

Israel launches military drill to simulate full-scale attack https://t.co/VBYEj0zlg4 pic.twitter.com/aORVy0dBtH — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 31, 2021

В то же время наиболее безопасной в плане обороны тактикой, вероятно, могло бы стать политическое решение затянувшегося палестино-израильского конфликта на основе принципа двух мирно соседствующих государств.