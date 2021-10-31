Магнитная буря продлится на Земле до середины дня понедельника

Москва, 31 октября. Спровоцированная вспышкой на Солнце магнитная буря началась на Земле, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Мощные вспышки зафиксировали на Солнце 28 октября 2021 года. В результате этого произошел выброс массы солнечного вещества в сторону Земли. Магнитная буря уровня G-1 началась на голубой планете во второй половине дня 31 октября. Явление продлится до середины дня понедельника.

Сильные изменения магнитного поля Земли способны повлиять на источники радиосвязи в южных и северных полушариях планеты. Россияне не заметят негативного влияния бурь на свое здоровье, рассказал глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин.