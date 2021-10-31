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Магнитная буря продлится на Земле до середины дня понедельника

  /   Обновлено: 31 октября 2021 19:26
Общество
Магнитная буря продлится на Земле до середины дня понедельника
nasa.gov  /  NASA

Москва, 31 октября. Спровоцированная вспышкой на Солнце магнитная буря началась на Земле, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Мощные вспышки зафиксировали на Солнце 28 октября 2021 года. В результате этого произошел выброс массы солнечного вещества в сторону Земли. Магнитная буря уровня G-1 началась на голубой планете во второй половине дня 31 октября. Явление продлится до середины дня понедельника.

Сильные изменения магнитного поля Земли способны повлиять на источники радиосвязи в южных и северных полушариях планеты. Россияне не заметят негативного влияния бурь на свое здоровье, рассказал глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин.

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земля солнце магнитная буря
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