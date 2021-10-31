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Более 1000 курсантов авиационных вузов получили дипломы в Краснодаре, Челябинске и Сызрани
Армия
Более 1000 курсантов авиационных вузов получили дипломы в Краснодаре, Челябинске и Сызрани
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 31 октября. Свыше тысячи курсантов и слушателей летных высших учебных заведений Минобороны РФ в Краснодаре, Челябинске и Сызрани получили дипломы.

Торжественные выпуски и вручение дипломов слушателям курсов военных вузов Минобороны РФ прошли в трех городах сразу. Теперь курсанты продолжат службу в воинских частях и соединениях ВКС РФ.

В Сызрани дипломы получили 260 будущих летчиков армейской авиации, еще 500 будущих пилотов авиации различного назначения выпустились в Краснодаре, а в Челябинске дипломы получили около 240 штурманов воздушных судов всех родов авиации. В торжествах по случаю выпускного приняли участие не только близкие и родственники курсантов, но представители главкома ВКС РФ, местные власти и организации ветеранов. Под звуки «Марша славянки» офицеры получили дипломы и провели торжественные марши по плацам. В этот день выпустились летчики для государств ближнего и дальнего зарубежья: стран СНГ и Африки.

Ранее вклад Минобороны в развитие военных вузов отметил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, при содействии ведомства только за 2020 год открыли сразу три училища: северо-кавказское и тверское суворовское военные училища и филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

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минобороны рф курсанты военные вузы
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