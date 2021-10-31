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DJ Smash закатил вечеринку для российских звезд «в Минске» в разгар пандемии

  /   Обновлено: 31 октября 2021 19:18
Шоу-бизнес
DJ Smash закатил вечеринку для российских звезд «в Минске» в разгар пандемии
instagram.com  /  @djsmash

Минск, 31 октября. Российские звезды устроили вечеринку в разгар пандемии коронавируса. Мероприятие для знаменитостей организовал DJ Smash в честь Хеллоуина.

Кадры с вечеринки, устроенной музыкантом, появились у него в Instagram Stories, а также в Stories других звезд. При этом на всех видео стоял геотег, согласно которому российские знаменитости веселились в Минске. Вероятно, эта локация была выбрана, поскольку в Москве действуют жесткие ограничения в связи с пандемией, а подобные мероприятия запрещены.

Судя по соцсети, вечеринку, которую закатил DJ Smash, посетили актриса Наталья Рудова, блогер и телеведущая Ида Галич, рэп-исполнитель SODA LUV, солист дуэта Artik & Asti, актриса Настасья Самбурская и другие. Все знаменитости, публиковавшие кадры с мероприятия в честь Хеллоуина, указывали, что находятся в Минске.

DJ Smash закатил вечеринку для российских звезд «в Минске» в разгар пандемии
Pr Scr instagram.com / @artik

Однако пользователи Сети усомнились в правдивости этой информации. Некоторые поклонники обратили внимание, что буквально за пару часов до мероприятия звезды публиковали видео из Москвы, а затем внезапно переместились в Белоруссию. По мнению аудитории, знаменитости могли устроить веселье в секретном месте, а Минск указать в качестве геопозиции, чтобы не вызывать вопросы у правоохранителей.

Хеллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, но до пандемии клубы обычно устраивали празднования в ближайшие к этой дате выходные. При этом большинство россиян негативно относятся к западному празднику.

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минск dj smash хеллоуин
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