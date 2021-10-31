Экс-солист MBAND Анатолий Цой жалеет, что у него не было секса с Викой Одинцовой

Москва, 31 октября. Российский певец, бывший участник MBAND Анатолий Цой пожалел, что у него не было интимных отношений с моделью Викой Одинцовой во время съемок шоу «Звезды в Африке».

Зрители заметили, что между Цоем и Одинцовой есть симпатия. В Сети сразу заговорили о возможном романе. Однако, по заверениям Анатолия Цоя, кроме флирта между ним и моделью ничего нет.

«Человек когда сильно голодает, он способен на много плохих вещей. Отсутствие еды и секса — это катастрофа. Девочки держали себя в рамках, а мужчины зверели… С Вики Одинцовой секса не было. Это обиднее всего. Мы воздержались», — сказал исполнитель в эфире «Русского Радио».

По его словам, ни у кого из участников шоу не было интима. Все жили в одной комнате, но звезды не хотели демонстрировать свои отношения на камеру.

Анатолий Цой добавил, что лично у него нет времени на романтику. Несколько месяцев назад он нашел нового продюсера — Илью Ивлева, с которым подписал контракт на пять лет. Сейчас артист готовит новый творческий материал.

Ранее Митя Фомин заявил, что на шоу «Звезды в Африке» ему пришлось есть жареные арбузные корки. Все конкурсанты были на грани срыва из-за необходимости выживать в сложных условиях.