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Экс-солист MBAND Анатолий Цой жалеет, что у него не было секса с Викой Одинцовой

  /   Обновлено: 31 октября 2021 19:13
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Анатолий Цой жалеет, что у него не было секса с Викой Одинцовой
instagram.com  /  @anatoliytsoy_official

Москва, 31 октября. Российский певец, бывший участник MBAND Анатолий Цой пожалел, что у него не было интимных отношений с моделью Викой Одинцовой во время съемок шоу «Звезды в Африке».

Зрители заметили, что между Цоем и Одинцовой есть симпатия. В Сети сразу заговорили о возможном романе. Однако, по заверениям Анатолия Цоя, кроме флирта между ним и моделью ничего нет.

«Человек когда сильно голодает, он способен на много плохих вещей. Отсутствие еды и секса — это катастрофа. Девочки держали себя в рамках, а мужчины зверели… С Вики Одинцовой секса не было. Это обиднее всего. Мы воздержались», — сказал исполнитель в эфире «Русского Радио».

По его словам, ни у кого из участников шоу не было интима. Все жили в одной комнате, но звезды не хотели демонстрировать свои отношения на камеру.

Анатолий Цой добавил, что лично у него нет времени на романтику. Несколько месяцев назад он нашел нового продюсера — Илью Ивлева, с которым подписал контракт на пять лет. Сейчас артист готовит новый творческий материал.

Ранее Митя Фомин заявил, что на шоу «Звезды в Африке» ему пришлось есть жареные арбузные корки. Все конкурсанты были на грани срыва из-за необходимости выживать в сложных условиях.

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