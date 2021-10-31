Подразделения ВСУ обстреляли из миномета окраины Горловки в ДНР

Донецк, 31 октября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из миномета окраины Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отмечается, что подразделения ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм по району поселка шахты 6/7 на окраине Горловки. Согласно информации Донецкого агентства новостей, украинские силовики вели огонь со стороны населенного пункта Шумы.

Ранее стало известно, что жители поселка Новая Марьевка на юге Донецкой Народной Республики остались без света из-за ВСУ. При обстреле с украинской стороны была повреждена трансформаторная подстанция.

Накануне по вине украинских военных без электричества также осталось свыше 300 домов в Тельмановском районе. При обстреле были повреждены линии электропередач, территория водохранилища и двенадцать трансформаторных подстанций.