Вашингтон, 31 октября. Внешнеполитические решения президента США Джо Байдена могут обернуться против американских союзников, считает аналитик Майкл Рубин, статья которого была опубликована на портале 19FortyFive.

Эксперт напомнил читателям лозунг американского лидера, с которым он пришел к власти: «Америка вернулась, дипломатия вернулась». Однако, находясь на своем посту, Байден уже успел допустить дипломатические небрежности. Речь идет о решениях в отношении газопровода «Северный поток — 2», передает «ПолитРоссия».

«Байден решил изменить политику своего предшественника и отменил американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», дав тем самым зеленый свет завершению его строительства и вводу в эксплуатацию. Это стало без преувеличения победой поколения для России и для ее стратегических амбиций в Европе», — сказано в материале.

Федеральное агентство новостей /

Американский обозреватель считает, что «СП-2» может стать для Москвы еще одним инструментом влияния на Евросоюз. Плюс ко всему Байден своим решением помог РФ наказать Украину, которая в будущем может остаться без доходов от транзита российского топлива через свою территорию.

Как стало известно ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию не торопиться с вводом в эксплуатацию «СП-2». По его словам, Киев огорчен действиями немецкого регулятора в отношении газопровода.