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Аналитик Майкл Рубин указал на дипломатическую небрежность Байдена по «СП-2»

  /   Обновлено: 31 октября 2021 19:10
Политика
Аналитик Майкл Рубин указал на дипломатическую небрежность Байдена по «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 31 октября. Внешнеполитические решения президента США Джо Байдена могут обернуться против американских союзников, считает аналитик Майкл Рубин, статья которого была опубликована на портале 19FortyFive.

Эксперт напомнил читателям лозунг американского лидера, с которым он пришел к власти: «Америка вернулась, дипломатия вернулась». Однако, находясь на своем посту, Байден уже успел допустить дипломатические небрежности. Речь идет о решениях в отношении газопровода «Северный поток — 2», передает «ПолитРоссия».

«Байден решил изменить политику своего предшественника и отменил американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», дав тем самым зеленый свет завершению его строительства и вводу в эксплуатацию. Это стало без преувеличения победой поколения для России и для ее стратегических амбиций в Европе», — сказано в материале.

Аналитик Майкл Рубин указал на дипломатическую небрежность Байдена по «СП-2»
Федеральное агентство новостей /

Американский обозреватель считает, что «СП-2» может стать для Москвы еще одним инструментом влияния на Евросоюз. Плюс ко всему Байден своим решением помог РФ наказать Украину, которая в будущем может остаться без доходов от транзита российского топлива через свою территорию.

Как стало известно ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию не торопиться с вводом в эксплуатацию «СП-2». По его словам, Киев огорчен действиями немецкого регулятора в отношении газопровода.

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украина сша байден северный поток
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