Власти ОАЭ начнут выдачу «золотых виз» медикам, которые боролись с пандемией коронавируса

Абу-Даби, 31 октября. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пообещали выдать предусматривающие долгосрочное проживание в стране «золотые визы» боровшимся с коронавирусом врачам и их семьям. Об этом сообщает информационное агентство Emirates News Agency.

С соответствующей инициативой выступил наследный принц Мухаммад бин Заид.

«В число тех, кто имеет право на участие, входят семьи погибших героев на [медицинской] передовой и выдающиеся личности, чьи исключительные усилия помогли защитить нацию и ее людей во время пандемии COVID-19», — говорится в официальном сообщении.

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«Золотая виза» дает иностранцу право на проживание в ОАЭ в течение десяти лет. Обычные разрешительные документы действуют лишь два-три года.

Предложением долгосрочного резидентства для медиков Мухаммад бин Заид рассчитывает укрепить имидж государства.

Frontline workers to get golden visas, Sheikh Mohamed bin Zayed says https://t.co/HBewBAeVpn pic.twitter.com/LxIj9ocaLo — UAE News (@UAENews) October 31, 2021

Эмираты уже оказывали поддержку медицинскому персоналу и другим работникам, которые принимали участие в борьбе с пандемией. Они получили ряд льгот, в числе которых были оплата школьных расходов и компенсация транспортных затрат для поездки в родную страну.

Ранее с аналогичной инициативой выступал дубайский шейх Мохаммед бин Рашид. В июле врачам, оказавшимся на переднем крае борьбы с пандемией, предложили подать заявки на получение «золотых виз».

Тогда для претендентов установили ограничения. Право на долгосрочное проживание предоставили наиболее профессиональным медикам. Из подавших заявок одобрили лишь 500 человек.

COVID в ОАЭ

Пандемия в Объединенных Арабских Эмиратах не приобрела масштабный характер. Страна находится на 46-м месте в общемировой таблице по коронавирусу с показателем более чем 739 тысячами случаев заражений. При официальном населении 9,9 миллиона жителей.

Пик пришелся на начало нынешнего года: 3 февраля COVID-19 заболели 3977 человек. Но уже в октябре 2021-го в Эмиратах за сутки диагностировалось лишь 88–136 случаев инфицирования.

Возможной причиной быстрой стабилизации ситуации стали эффективные противоковидные меры. Эмираты считаются самой вакцинированной страной в мире, в которой 96% людей получили однократную дозу, а 86% всего населения привились полностью.

Министерство здравоохранения и профилактики (MoHAP) ОАЭ заявляет, что на конец октября 2021 года общее количество введенных доз составляет 21,1 млн. Этот означает, что на 100 человек пришлось 213,84 вакцины.

Эффективные меры

Во время пандемии правительство запустило кампанию под названием «Вместе мы выздоравливаем», благодаря чему население было хорошо информировано о вакцинации. По крайней мере, о своей осведомленности заявил 71% жителей государства.

Эмиратские власти запустили приложение для отслеживания контактов. Существующие правила ограничивают доступ в некоторые места для людей, еще не сделавших прививку.

К слову, большинство заразившихся пока не получили вакцину от COVID-19.

Receiving the COVID-19 vaccine that resulted from successful collaboration between the UAE and Chinese pharmaceutical group Sinopharm. Soon, the vaccine will be available to all frontliners in the UAE as a major step forward in our successful fight against COVID-19. pic.twitter.com/SHUb45W2mF — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) October 6, 2020

В стране разрешены пять препаратов против коронавируса: Sinopharm, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna и российский Sputnik V. Власти предлагают их бесплатно как своим гражданам, так и всем резидентам, которые и составляют основную часть населения ОАЭ.

Следует отметить, что в июле этого года эмиратское правительство высоко оценило эффективность российского «Спутника V». Кроме того, в августе было выдано экстренное разрешение на использование китайской Sinopharm детям от трех лет и старше. А в начале октября стало известно о лицензировании российского препарата Sputnik Light в качестве как отдельной прививки, так и для использования в целях ревакцинации.