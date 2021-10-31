Банк России приобрел на внутреннем рынке валюту на 15,2 млрд рублей

Москва, 31 октября. Центральный банк РФ купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 28 октября на сумму 15,2 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте финансового регулятора.

Объем валюты, приобретенной Центробанком с расчетами 27 октября, составлял 15 миллиардов рублей.

Министерство финансов России с 15 января 2021 года вернулось к покупкам валюты согласно бюджетному правилу. За этот период объем приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке превысил 1,9 триллиона рублей.

Банк России проводит операции с зарубежной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила. При росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2021 году — 43,3 доллара за баррель) производятся покупки средств, а при сокращении ниже этого уровня — продажи.

Объем международных резервов Российской Федерации увеличился за неделю на 1,3 млрд долларов. Такие данные содержатся в материалах ЦБ.