Конференция по устойчивому развитию и восстановлению Ливии стартует в Тунисе

Тунис, 31 октября. Первая средиземноморская конференция на тему «Роль частного сектора в достижении устойчивого развития» пройдет в Тунисе с 1 по 3 ноября.

Целью мероприятия заявлены обмен опытом и знаниями между странами Южной Европы и Северной Африки и оказание помощи в восстановлении Ливии, сообщили представители Совета по планированию в ходе встречи с журналистами.

«Все средиземноморские страны приглашены на эту конференцию, которая организована в сотрудничестве с соседним Тунисом в целях использования накопленного опыта участников», — объяснил член Высшего комитета по устойчивому развитию в Национальном совете планирования Ливии Ясин Абу Серави.

По его словам, мероприятие поделено на шесть секций согласно темам обсуждения, наиболее важными из которых являются экономические, социальные и экологические вопросы, партнерство между частным и государственным секторами, законодательные реформы в сфере взаимодействия с инвесторами, цифровые и информационные проекты и другие. Абу Серави добавил, что страны-участницы могут извлечь выгоду из предстоящего симпозиума для повышения своих показателей в области устойчивого развития. Особенно это касается государств Магриба, в которых с 2015 года отмечен слабый рост.

Со своей стороны глава подготовительного комитета Первой средиземноморской конференции д-р Абдель Сами Амер Муаммар сказал, что мероприятие позволит обменяться опытом между различными странами для определения оптимальной модели в отношении Ливии. Он подчеркнул, что развитие частного сектора в Тунисе является лучшим примером для его восточного соседа.

Заместитель генерального секретаря Национального совета планирования Сами Шаллади заявил, что экономическая среда в обоих североафриканских государствах интегрирована и может способствовать сотрудничеству. Он добавил, что ливийское правительство придает конференции и ее результатам большое значение ввиду необходимости поиска новой модели, основанной на переходе от государственного к частному сектору на фоне формирования новой политической системы.

В конце сентября министр экономики и торговли временного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад аль-Хувейдж сообщил, что стоимость проектов восстановления экономики Ливии достигает 200 млрд долларов. Он отметил, что такие цифры показали расчеты Всемирного банка и национальных профильных учреждений.