Рост цен на новостройки в России начал замедляться

Москва, 31 октября. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в 16 крупнейших городах РФ составила 111,3 тыс. рублей по итогам октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Относительно предыдущего месяца этот показатель увеличился на 0,8%. В сентябре рост средних цен на новостройки по сравнению с августом был выше и оценивался в 1,2%. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, отмечая замедление динамики.

В целом, ситуация на первичном рынке недвижимости стабилизируется, заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Несмотря на то, что тренд на органический рост средней стоимости сохраняется, в прайс-листах застройщиков по-прежнему находится много лотов со скидками, указал эксперт.

Спрос на квартиры-студии в Москве растет вместе с предложением, сообщили специалисты агентства VSN Realty. Согласно их данным, количество такого жилья с начала года увеличилось на 1,6 тысячи.