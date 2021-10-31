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Рост цен на новостройки в России начал замедляться
Экономика
Рост цен на новостройки в России начал замедляться
pixabay.com

Москва, 31 октября. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в 16 крупнейших городах РФ составила 111,3 тыс. рублей по итогам октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Относительно предыдущего месяца этот показатель увеличился на 0,8%. В сентябре рост средних цен на новостройки по сравнению с августом был выше и оценивался в 1,2%. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, отмечая замедление динамики.

В целом, ситуация на первичном рынке недвижимости стабилизируется, заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Несмотря на то, что тренд на органический рост средней стоимости сохраняется, в прайс-листах застройщиков по-прежнему находится много лотов со скидками, указал эксперт.

Спрос на квартиры-студии в Москве растет вместе с предложением, сообщили специалисты агентства VSN Realty. Согласно их данным, количество такого жилья с начала года увеличилось на 1,6 тысячи.

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