Генсек ООН: саммит G20 не оправдал ожиданий в сфере климатических изменений

Рим, 31 октября. Саммит лидеров стран Группы двадцати не оправдал ожиданий в сфере изменений климата. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Однако надежда на решение проблемы климатических изменений не потеряна, добавил генсек ООН. Он рассчитывает на конференцию в Глазго, которая должна помочь реализовать цель о недопущении повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия. Гутерриш добавил, что необходимо исполнить обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей.

«Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами», — подчеркнул генсек в Twitter.

Саммит G20 стартовал в Риме 30 октября. В ходе мероприятия лидеры «Большой двадцатки» договорились ограничить финансирование строительства новых электростанций за границей. Они также обязались оказывать технологическую поддержку другим государствам, чтобы позволить им как можно скорее отказаться от угля.