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NI: поляки превратили учебные полеты НАТО на МиГ-29 в балаган с шашлыками и водкой

  /   Обновлено: 31 октября 2021 18:48
Армия
NI: поляки превратили учебные полеты НАТО на МиГ-29 в балаган с шашлыками и водкой
wikipedia.org  /  Julian Herzog /CC BY 4.0

Вашингтон, 31 октября. Американские пилоты в 2001 году опробовали польские истребители советского производства МиГ-29 и Су-22, после чего отведали водки, рассказал летчик ВВС США Гай Рейзер.

Авторы издания из Соединенных Штатов The National Interest привели рассказ офицера американских ВВС Гая Рейзера в своей статье, перевод которой представляет «ПолитРоссия». Он отметил, что американским пилотам в 2001 году удалось испробовать произведенные в СССР истребители МиГ-29 и Су-22, которые имелись в арсенале польских военно-воздушных сил. Летчик отметил, что созданный в 70-х годах прошлого века МиГ-29 и сейчас популярен в разных странах.

Военнослужащие из США прибыли в 2001 году в Польшу за несколько лет до того, как она присоединилась к НАТО, чтобы ознакомить местных военных с тактическими нюансами блока, рассказал Рейзер. Они провели под Варшавой учения совместно с польскими коллегами, в ходе которых пилоту удалось посидеть за штурвалами МиГ-29 и Су-22, произведенных еще в Советском Союзе.

NI: поляки превратили учебные полеты НАТО на МиГ-29 в балаган с шашлыками и водкой
pixabay.com /

«Наши последние два вылета проходили на МиГ-29 и Су-22, которые по сценарию учений летели к цели, защищаемой четырьмя F-15», — уточнил военный.

Радиус действия МиГ-29 был несколько меньше, чем у западных крылатых машин, однако истребитель оказался очень маневренным, поделился Рейзер впечатлениями от крутых виражей на польском самолете с советскими корнями. Пришелся ему по вкусу и Су-22, который был весьма мощным образцом, имевшим, тем не менее, недостаточную ситуационную осведомленность. Однако в итоге мероприятие из учебных полетов превратилось в обычный балаган с шашлыками, пивом и водкой, которой военных из НАТО угощали польские коллеги, резюмировал пилот.

Ранее американские журналисты рассказали о сложном положении, в котором оказались ВВС США из-за технологической продвинутости российских комплексов противовоздушной обороны. По словам аналитиков, Пентагону пора избавляться от уже устаревших крылатых машин, неспособных выжить в возможном вооруженном конфликте с РФ.

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