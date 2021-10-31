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Конор Макгрегор пообещал фанатам «величайшее возвращение» в истории спорта

  /   Обновлено: 31 октября 2021 18:46
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Общество
Конор Макгрегор пообещал фанатам «величайшее возвращение» в истории спорта
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 31 октября. Ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе, Конор Макгрегор заявил о своем возвращении в октагон после травмы.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор, который восстанавливается после перелома ноги, поблагодарил врачей и свою команду.

«Есть над чем работать, но я известен тем, что умею делать работу. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта», — написал боец в Instagram.

Ирландец 10 июля получил травму в поединке против Дастина Пуарье. Он выступал на турнире UFC 264, проходившем в Лас-Вегасе. В 2017 году Конор Макгрегор вышел в ринг против профессионального боксера Флойда Мейвезера. Бой закончился в десятом раунде техническим нокаутом в пользу американца.

Ранее сообщалось, что Макгрегора заметили во время потасовки в одном из клубов в Риме. Экс-чемпион сломал нос диджею Франческо Факкинетти, пострадавший назвал бойца «опасным и жестоким человеком».

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