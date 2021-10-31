Эксперты NI назвали ПТРК «Корнет» ночным кошмаром для танков Abrams

Вашингтон, 31 октября. Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» обладает смертоносной силой, которая способна уничтожить американский танк Abrams. К такому выводу пришли эксперты журнала The National Interest (NI).

Аналитики отметили, что «Корнет» может поражать цели на расстоянии до восьми километров. Комплекс был создан для уничтожения всех типов современных танков, включая немецкие Leopard-2 и американские Abrams M1. Для этого ПТРК снабдили особыми снарядами, передает «ПолитРоссия».

«Комплекс был разработан с тандемной кумулятивной боевой частью. Она имеет усовершенствованную конструкцию, в которой два заряда разделены ракетным двигателем. Это контрастирует с западными аналогами, где заряды расположены один за другим. Преимущество конструкции заряда «Корнета» заключается в том, что расположение двигателя позволяет увеличить фокусное расстояние второго заряда», — говорится в публикации.

Данное техническое решение превратило «Корнет» в «убийцу бронетехники», поскольку любое его попадание будет фатальным для вражеской боевой машины. При этом российский комплекс является настоящим ночным кошмаром танков Abrams, так как способен пробить броню даже в тех местах, где машина защищена лучше всего.

Ранее стало известно, что модернизированные танки Т-72БЗМ поступили на вооружение общевойскового объединения Западного военного округа в Калининградской области. Новые машины оснащены дизельными двигателями мощностью 1130 лошадиных сил. Кроме того, танк обладает дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. Машина оборудована современными системами управления огнем и цифровыми средствами связи.