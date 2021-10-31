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Лак на на ногтях может стать причиной неправильного измерения сатурации
Общество
Лак на на ногтях может стать причиной неправильного измерения сатурации
pixabay.com  /  Narupon Promvichai

Москва, 31 октября. Чтобы прибор для измерения сатурации показал правильные значения, необходимо придерживаться определенных правил. Об этом рассказал фармаколог Андрей Кондрахин.

Сатурация определяет уровень насыщения крови кислородом. Также она показывает, насколько эффективно функционируют дыхательная, сердечно-сосудистая и кровеносная системы. Все это показывает прибор пульсоксиметр. Для получаения правильных показателей необходимо придерживаться нескольких правил.

Кожа на пальце должна быть без повреждений и мозолей, пояснил Кондрахин в интервью РИА Новости. Кроме этого, на ногтях не должно быть лака или накладных элементов. Во время измерений человеку необходимо находиться в неподвижном положении.

У здоровых людей, живущих в равнинной местности, уровень сатурации должен находится в пределах 96-100%, у тех, кто проживает в горах, — 95-100%, рассказал фармаколог.

Ранее внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев предупредил, что главным осложнением при тяжелом течении COVID-19 является дефицит кислорода.

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кислород датчик сатурация
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