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Лидеры G20 выступили за создание нового фонда для финансирования бедных стран
Экономика
Лидеры G20 выступили за создание нового фонда для финансирования бедных стран
Global Look Press  /  Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency

Рим, 31 октября. Представители "Группы двадцати" призвали Международный валютный фонд (МВФ) основать новую структуру для долгосрочного финансирования государств с ослабленной экономикой.

Речь идет о странах с низким уровнем доходов. В их число входят государства Африки и небольших островов, а также страны с уязвимым финансовым сектором. Такая информация содержится в декларации, принятой по итогам двухдневного саммита G20 в Риме.

Согласно идее лидеров «двадцатки», такой фонд позволит сократить риски для платежных балансов указанных стран, в том числе связанные с пандемиями и климатическими изменениями. Новая организация могла бы использовать специальные права заимствования СДР (специальных прав заимствования, расчетной единицы МВФ).

По итогам 2021 года реальные располагаемые доходы жителей России увеличатся на 2,5%. Об этом сообщается в прогнозе Минэкономразвития РФ.

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