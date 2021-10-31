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Джо Байден заявил о новой эре трансатлантического сотрудничества с Евросоюзом
Политика
Джо Байден заявил о новой эре трансатлантического сотрудничества с Евросоюзом
wikipedia.org  /  The White House

Рим, 31 октября. США и Евросоюз открывают новую эру трансатлантического сотрудничества. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден, выступая на саммите G20.

Политик рассказал о договоренностях с Брюсселем о взаимной отмене таможенных пошлин в отношении некоторых товаров.

«США и Европейский союз добились крупного прорыва, который касается экзистенциальной угрозы изменения климата и одновременно защищает американские рабочие места и американскую промышленность», — сказал Джо Байден.

Он выразил надежду, что такой шаг положительно скажется на народах двух регионов. Президент США уверен в сохранении прочного партнерства между Вашингтоном и Брюсселем.

Российский лидер Владимир Путин тоже принял участие в саммите. Он выступал на нем в дистанционном формате. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что это никак не связано с вакцинацией.

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g20 сша евросоюз байден
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