Главные новости дня: 31 октября

ФАН публикует дайджест событий 31 октября

Отель в Хургаде закрыли после отравления 40 россиян

По распоряжению прокуратуры отель египетского города Хургада закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, туристов временно расселили по другим отелям. Причина — массовое отравление отдыхающих, пострадали 40 человек. На данный момент состояние шестерых российских туристов, госпитализированных с отравлением, улучшилось. Врачи приняли решение о выписке пациентов, что подтвердили в Генконсульстве РФ.

Мужчина выбросил двух школьниц из окна восьмого этажа в Кызыле из-за плохого поведения

СК возбудил уголовное дело после жестокого убийства двух девочек в Кызыле. Обвиняемым оказался ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района. Жертвами злоумышленника стали девочки в возрасте 9 и 14 лет. Выяснилось, что у мужчины есть судимость за грабеж, сейчас является фигурантом дела об угоне машины. На допросе он рассказал, что присматривал за девочками, пока их мать была на работе. По его словам, сестры не хотели его слушаться и пытались уйти из квартиры. Это и стало причиной жестокого убийства.

В Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом

Автобус, перевозивший в аэропорт группу из 12 российских туристов, попал в аварию в турецкой Анталье. Пострадали девять человек. Об этом сообщили в российском генконсульстве. ДТП произошло в 07:30 возле населенного пункта Серик. По данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и перевернулся.

Следователи заинтересовались нелегальным домом престарелых в Кемеровской области

Следственный комитет обратил внимание на публикации в СМИ о гибели нескольких пожилых людей в доме престарелых в Новокузнецке. Правоохранители начали проверку, устанавливаются обстоятельства смерти. По данным СК, одна из квартир в Орджоникидзевском районе действительно была оборудована под дом престарелых. Хозяйка пансионата уже предоставила следователям учредительные документы. Сейчас правоохранители выясняют, насколько законно функционировала организация.

В Токио около 15 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом в поезде метро

В городе Тефу в префектуре Токио неизвестный совершил нападение с ножом на пассажиров поезда. В результате инцидента пострадали не менее 15 человек, сообщил телеканал NHK. Нападение было совершено на одной из линий железнодорожной компании Keio. После этого мужчина разлил в вагоне горючую жидкость и поджег. Обгорели несколько сидений, пострадали не менее 15 человек.

Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над пенсионеркой с деменцией из Челябинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства по Челябинской области доложить о результатах проверки видеозаписей с издевательствами над пожилой женщиной, страдающей деменцией. По информации СМИ, пара из Челябинска записывает видео для TikTok с участием больной бабушки. На кадрах в соцсети внучка и ее муж ради развлечения высмеивают недуг женщины и подвергают ее всяческим издевательствам, за что получают пожертвования от пользователей.

С начала пандемии в России выявили более миллиона случаев COVID-19 за месяц

Число подтвержденных за сутки случаев COVID-19 выросло на 40 993 и достигло 8 513 790. Это новый максимум с начала пандемии. Прирост инфицированных в относительном выражении составил 0,48%, говорится в сообщении оперштаба. Впервые с начала пандемии число заразившихся за месяц в РФ превысило миллион.

Самоходный диван разъезжал по сочинским улицам

Необычное «транспортное средство» заметили на улице сотрудники ГИБДД в Сочи. Автоинспекторы приняли решение остановить самоходный диван и отправить его на штрафстоянку. По предварительным данным, стражи порядка пришли к выводу, что ездить на таком устройстве небезопасно, к тому же диван не был оснащен ремнями безопасности. Кроме того, для езды на нем необходимо надевать шлем, если рассматривать его как подобие мотоцикла.

Prt Scr youtube.com / Boom news

Российские гимнастки завоевали 13 наград на ЧМ в Японии

Россиянки взяли 13 медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в Японии с 27 по 31 октября. Спортсменки завоевали семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые награды. Ранее стало известно, что Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева стали первыми в групповых упражнениях с мячами.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Ванкувере

Российская фигуристка Камила Валиева победила на Гран-при Skate Canada в Ванкувере, установив сразу два мировых рекорда. Российские спортсменки полностью заняли пьедестал на канадском этапе Гран-при. Золото досталось Камилле Валиевой. В сумме фигуристка набрала 265,08 балла. Серебро получила Елизавета Туктамышева, заработавшая 232,88 балла. Третье место заняла Алена Косторная, которая набрала 214,54 балла.