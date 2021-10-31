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Вдова Кобзона рассказала о состоянии борющегося с онкологией кутюрье Юдашкина
Общество
Вдова Кобзона рассказала о состоянии борющегося с онкологией кутюрье Юдашкина
Pr Scr tvrain.ru

Москва, 31 октября. Нелли Кобзон, которая живет по соседству с дизайнером Валентином Юдашкиным, заявила, что он чувствует себя хорошо. Несмотря на онкологическое заболевание, кутюрье живет полной жизнью.

Знаменитый дизайнер минувшим летом побывал за границей. Юдашкин с женой Мариной посетил выставку ювелирных украшений в Италии, а затем отдохнул на море в Греции. Поклонников удивили эти поездки, поскольку они могут подорвать здоровье модельера. Впрочем, вдова исполнителя Иосифа Кобзона Нелли уверяет, что повода для беспокойства нет.

«С Валентином Юдашкиным — они наши соседи — мы очень часто общаемся. Он правда себя хорошо чувствует. Если бы ему нельзя было ехать на юг, на море, на солнце, его бы не пустили просто», — поделилась она эфире «Ты не поверишь!».

Сейчас 58-летний Юдашкин уделяет время не только Дому моды и собственной академии, но и разбору творческих архивов. Несколько лет назад у него обнаружили рак почек, а затем метастазы появились в голове. После нескольких операций и курса химиотерапии болезнь отступила, но кутюрье сильно похудел и выглядит изможденным.

Ранее стало известно, что младший внук Юдашкина в будущем может продолжить его дело. По словам дочери кутюрье Галины, мальчик «любит наряжаться».

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