Представитель президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем провел пресс-конференцию после заявления экспертной группы ООН, направленного на очернение имиджа российских инструкторов. Он опроверг обвинения представителей международной организации и рассказал, что на самом деле препятствует развитию республики.
По его мнению, одной из главных проблем являются дезинформационные кампании и давление со стороны иностранных акторов. Чиновника возмутило хищническое отношение некоторых европейских и западных государств к странам Черного континента.
Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков выяснили, кого власти ЦАР считают заинтересованным в дестабилизации обстановки.
Иностранные манипуляторы
Пресс-секретарь лидера ЦАР начал речь с опровержения обвинений экспертов ООН в адрес российских инструкторов. По мнению чиновника, сотрудничество между Москвой и Банги не должно вызывать вопросов у международной общественности. Мокпем напомнил участникам конференции, что отечественные специалисты прибыли в Центральноафриканскую Республику по приглашению официального правительства и с разрешения Совбеза ООН:
«Российская Федерация — великая держава, которая является членом ООН. У нее есть посольства во многих странах, и мы не видели, чтобы кто-то приостановил отношения с Москвой. Президент ЦАР находится в диалоге с российским правительством, а все наши соглашения заключены в рамках Совета Безопасности ООН».
Также Мокпем раскритиковал иностранных игроков, оказывающих давление на страну. Пресс-секретарь президента считает подобное отношение недопустимым, так как Центральноафриканская Республика является независимым государством и имеет право самостоятельно выбирать партнеров, как и собственное будущее:
«Кому выгодно вмешательство в наши внутренние дела? Мы имеем право задать этот вопрос. Есть державы, которые считают, что ЦАР принадлежит им. Якобы у них есть право собственности. Они думают, что имеют право решать, кто должен управлять этой страной, а кто — нет. Кто имеет право к нам приезжать, а кто — нет. Будто они вольны контролировать все, что происходит в нашей стране.
Такую позицию нам представляют. Сейчас мы становимся на путь самостоятельности и развития, на путь самосознания. Мы привыкли спрашивать у них разрешение прежде, чем сделать выбор. Но сегодня интересы страны и народа ЦАР для нас в приоритете».
Кому нужна война
Одной из главных тем пресс-конференции стало оружейное эмбарго ООН в отношении ЦАР. По словам Мокпема, санкции стали инструментом, которые позволяют заинтересованным лицам дестабилизировать обстановку в регионе.
«Мы видели, как бандформирования захватывали территории и все больше вооружались. При этом мы — суверенное государство со своими силами безопасности и обороны. Но нам мешают принимать военные меры для защиты нашей страны, и мы считаем это неприемлемым. Это говорит только об одном: работа, которую иностранные державы производили на нашей земле, выполнялась не в интересах ЦАР», — объяснил представитель президента.
Чиновник акцентировал внимание на деятельности западных и европейских предприятий, эксплуатирующих богатства Центральноафриканской Республики. В частности, о скандалах, связанных с французскими компаниями.
Ранее выяснилось, что крупный винный концерн Castel финансировал боевиков и заключил с ними ряд соглашений. Сотрудничество с бандформированиями лишило фирму покупателей, так как сознательные граждане республики отказались приобретать ее продукцию.
Присутствующие на мероприятии журналисты напомнили Мокпему о преступлениях уранового магната Areva, руководство которого обвинили в рабской эксплуатации труда граждан ЦАР. Сотрудников предприятия отправляли работать с радиоактивными металлами без какой-либо защиты, а весь доход с оборота ценных ресурсов проходил мимо госбюджета.
«Их деятельность была выгодна тем, кто находится за пределами Центральноафриканской Республики. Крупные компании, работающие на нашей территории, зарабатывают большие деньги. А мы ничего за это не получаем. Это единственное заключение, к которому можно прийти. И после таких выводов невольно задаешься вопросом: этим державам выгодно сохранение конфликта на нашей земле? Это неприемлемо», — возмутился Мокпем.
По словам чиновника, жители ЦАР устали от бесконечного конфликта и кризиса, разрывающего страну. Они хотят мира и справедливости. Но иностранные игроки не заинтересованы в развитии африканского государства.
«Мы хотим, чтобы центральноафриканцы смогли работать, воспитывать детей и спокойно отправлять их в школы, мирно жить в своем доме, иметь достойные условия, есть досыта и так далее. Наша земля так богата плодородной почвой и подземными богатствами, а мы живем в бедности. И мы задаемся вопросом: почему так происходит? В чем дело? А ответ прост — нам давно пора взять судьбу в свои руки. Тот, кто всем этим манипулирует, желает замедлить развитие ЦАР и пренебрегает нашими интересами в угоду своих. Это делает тот, кто оккупировал нашу территорию», — подчеркнул Мокпем.
Сильный друг
Очередное заявление ООН и последовавшие за ним вбросы ангажированных СМИ не смогли очернить репутацию российских специалистов. С позицией официальных властей согласно доминирующее большинство жителей страны. Центральноафриканцы не поверили сфабрикованным материалам, так как лично видели результат работы отечественных инструкторов.
Население республики благодарно россиянам за обучение личного состава национальной армии. Люди ценят сотрудничество с Москвой и надеются, что в ближайшем будущем оно охватит еще больше сфер.
«Наш союз с Россией и Руандой продолжит работать для защиты населения и пока существуют государства, которым выгодна дестабилизация обстановки в ЦАР», — заключил пресс-секретарь президента.