Представитель президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем провел пресс-конференцию после заявления экспертной группы ООН, направленного на очернение имиджа российских инструкторов. Он опроверг обвинения представителей международной организации и рассказал, что на самом деле препятствует развитию республики.

По его мнению, одной из главных проблем являются дезинформационные кампании и давление со стороны иностранных акторов. Чиновника возмутило хищническое отношение некоторых европейских и западных государств к странам Черного континента.

Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков выяснили, кого власти ЦАР считают заинтересованным в дестабилизации обстановки.

Иностранные манипуляторы

Пресс-секретарь лидера ЦАР начал речь с опровержения обвинений экспертов ООН в адрес российских инструкторов. По мнению чиновника, сотрудничество между Москвой и Банги не должно вызывать вопросов у международной общественности. Мокпем напомнил участникам конференции, что отечественные специалисты прибыли в Центральноафриканскую Республику по приглашению официального правительства и с разрешения Совбеза ООН:

«Российская Федерация — великая держава, которая является членом ООН. У нее есть посольства во многих странах, и мы не видели, чтобы кто-то приостановил отношения с Москвой. Президент ЦАР находится в диалоге с российским правительством, а все наши соглашения заключены в рамках Совета Безопасности ООН».

Также Мокпем раскритиковал иностранных игроков, оказывающих давление на страну. Пресс-секретарь президента считает подобное отношение недопустимым, так как Центральноафриканская Республика является независимым государством и имеет право самостоятельно выбирать партнеров, как и собственное будущее:

Федеральное агентство новостей /

«Кому выгодно вмешательство в наши внутренние дела? Мы имеем право задать этот вопрос. Есть державы, которые считают, что ЦАР принадлежит им. Якобы у них есть право собственности. Они думают, что имеют право решать, кто должен управлять этой страной, а кто — нет. Кто имеет право к нам приезжать, а кто — нет. Будто они вольны контролировать все, что происходит в нашей стране. Такую позицию нам представляют. Сейчас мы становимся на путь самостоятельности и развития, на путь самосознания. Мы привыкли спрашивать у них разрешение прежде, чем сделать выбор. Но сегодня интересы страны и народа ЦАР для нас в приоритете».

Кому нужна война

Одной из главных тем пресс-конференции стало оружейное эмбарго ООН в отношении ЦАР. По словам Мокпема, санкции стали инструментом, которые позволяют заинтересованным лицам дестабилизировать обстановку в регионе.

Федеральное агентство новостей /

«Мы видели, как бандформирования захватывали территории и все больше вооружались. При этом мы — суверенное государство со своими силами безопасности и обороны. Но нам мешают принимать военные меры для защиты нашей страны, и мы считаем это неприемлемым. Это говорит только об одном: работа, которую иностранные державы производили на нашей земле, выполнялась не в интересах ЦАР», — объяснил представитель президента.

Чиновник акцентировал внимание на деятельности западных и европейских предприятий, эксплуатирующих богатства Центральноафриканской Республики. В частности, о скандалах, связанных с французскими компаниями.

Ранее выяснилось, что крупный винный концерн Castel финансировал боевиков и заключил с ними ряд соглашений. Сотрудничество с бандформированиями лишило фирму покупателей, так как сознательные граждане республики отказались приобретать ее продукцию.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Присутствующие на мероприятии журналисты напомнили Мокпему о преступлениях уранового магната Areva, руководство которого обвинили в рабской эксплуатации труда граждан ЦАР. Сотрудников предприятия отправляли работать с радиоактивными металлами без какой-либо защиты, а весь доход с оборота ценных ресурсов проходил мимо госбюджета.

«Их деятельность была выгодна тем, кто находится за пределами Центральноафриканской Республики. Крупные компании, работающие на нашей территории, зарабатывают большие деньги. А мы ничего за это не получаем. Это единственное заключение, к которому можно прийти. И после таких выводов невольно задаешься вопросом: этим державам выгодно сохранение конфликта на нашей земле? Это неприемлемо», — возмутился Мокпем.

По словам чиновника, жители ЦАР устали от бесконечного конфликта и кризиса, разрывающего страну. Они хотят мира и справедливости. Но иностранные игроки не заинтересованы в развитии африканского государства.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Мы хотим, чтобы центральноафриканцы смогли работать, воспитывать детей и спокойно отправлять их в школы, мирно жить в своем доме, иметь достойные условия, есть досыта и так далее. Наша земля так богата плодородной почвой и подземными богатствами, а мы живем в бедности. И мы задаемся вопросом: почему так происходит? В чем дело? А ответ прост — нам давно пора взять судьбу в свои руки. Тот, кто всем этим манипулирует, желает замедлить развитие ЦАР и пренебрегает нашими интересами в угоду своих. Это делает тот, кто оккупировал нашу территорию», — подчеркнул Мокпем.

Сильный друг

Очередное заявление ООН и последовавшие за ним вбросы ангажированных СМИ не смогли очернить репутацию российских специалистов. С позицией официальных властей согласно доминирующее большинство жителей страны. Центральноафриканцы не поверили сфабрикованным материалам, так как лично видели результат работы отечественных инструкторов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Население республики благодарно россиянам за обучение личного состава национальной армии. Люди ценят сотрудничество с Москвой и надеются, что в ближайшем будущем оно охватит еще больше сфер.